Claude Joseph sobre operativos migratorios: “El racismo sistemático y antihaitianismo en RD es inaceptable”

El exprimer ministro haitiano, Claude Joseph, denunció los “numerosos casos de abusos” de derechos humanos en contra de algunos de sus ciudadanos que residen en República Dominicana, registrados durante operativos migratorios realizados en Ciudad Juan Bosch, provincia Santo Domingo.

Asimismo, Joseph, a través de un mensaje colgado en su cuenta de la red social Twitter, instó a autoridades internacionales para que le den seguimientos a estas redadas, en las que fueron deportados cientos de ciudadanos haitianos.

“La comunidad internacional debe observar de cerca los numerosos casos de abusos contra los derechos humanos de los haitianos en (Ciudad) Juan Bosch, República Dominicana. El racismo sistemático y el antihaitianismo en República Dominicana es inaceptable”, escribió.

Las repatriaciones iniciaron la mañana del jueves de la semana pasada, y se llevaron a cabo por agentes de la Dirección General de Migración (DGM) dominicana, con el objetivo de detener a nacionales haitianos ilegales en el país.

Este operativo se realizó un día después de que se registrara un incidente entre inspectores del Departamento de Control Migratorio de la DGM, y un grupo de inmigrantes de Haití indocumentados, que se tornó violento.

El choque quedó captado en un video, que fue colgado en redes sociales, donde se observó a los haitianos lanzando piedras y botellas a empleados migratorios.

Ante la situación el director general de Migración, Enrique García, advirtió que ese organismo no tolerará que este tipo de situación continúe, asegurando que no es la primera vez que ocurre un enfrentamiento de esta índole.

“Lamentablemente esos ilegales se congregaron en una banda y la arremetieron con piedras, palos, machetes y otros objetos cortantes contra un equipo de la Dirección General de Migración, el cual al ver la actitud violenta de ellos lo que hicieron fue replegarse para evitar una desgracia”, sostuvo.

No obstante, organizaciones y activistas ha descrito los apresamientos como una “cacería” , alegando además que muchos de los deportados y apresados residían legalmente en República Dominicana.

Uno de los detenidos en un operativo realizado el martes de esta semana fue el portavoz del colectivo #HaitianosRD, Roudy Joseph, quien se presentó al lugar para documentar los arrestos.

Roudy fue liberado después de pasar más de una hora detenido, declarando posteriormente a la agencia de noticias Efe que varios de los que fueron deportados tenían su documentación al día, pero fueron sacados a la fuerza de sus apartamentos.

"Parecía un campo de batalla (...) había policías, militares, agentes de migración", indicó Joseph, quien denunció que fue trasladado a las instalaciones del Hipódromo V Centenario, donde se encontró con decenas de inmigrantes.

The international community must observe closely the many instances of human right abuses against Haitians lately in Juan Bosh, Dominican Republic. The systematic racism and Anti-Haitianism in the Dominican Republic is unacceptable.