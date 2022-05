Exembajador de Haití advierte peligro bandas

Santo Domingo, RD

El exembajador de Haití en República Dominicana, Paul Arcelin, advirtió que las bandas haitianas repre­sentan un grave peligro para República Dominica­na, y reveló que uno de los jefes de estos grupos cri­minales es de origen domi­nicano.

Tienen bases en RD

El exdiplomático hizo la advertencia señalando que algunas de estas ban­das están situadas “muy cerca” en la frontera do­minico/haitiana. “Esas bandas están en las fron­teras y uno de los jefes de dichas bandas haitianas es dominicano. Esa gen­te viene a vivir en Repú­blica Dominicana, y una parte de sus dineros lo es­conden en República Do­minicana, y otros países”. Lamentó que los centenares de muertos en Haití no son citados por las actuales autoridades. Sobre el asesinato de Jo­venel Moise, cuestionó que aun no se sabe nada, enfatizando que tampo­co su viuda y ex prime­ra dama habla del mari­do, “todavía no ha dicho nada, se ha callado”.

Una gran matanza

El embajador dijo que en el llamado “barbequeu”, las bandas tienen una lu­cha que “no sabemos pa­ra qué, porque Haití está completamente pobre”. Al ser entrevistado por el comunicador Ariel La­ra, Arcelin dijo que de abril a la fecha han caí­do más de 200 haitianos, la gente casi no sale, y cuando salen los matan, violan niñas, hay más de 200 muertos, 1,700 es­cuelas cerradas y otros miles de ciudadanos tu­vieron que ausentar­se de sus casas, hoy es­tán sin techo, otras casas han sido incen­diadas por las bandas. Ante esa grave situa­ción, Arcelin critica que “las manos occidenta­les están cruzadas”, ese mismo mundo que ha unificado las bandas cri­minales que matan.

Dijo que a la clase polí­tica y a los legisladores no les interesa lo que está pa­sando con el pueblo, tam­poco buscarle una salida a la crisis política haitiana.

EN PUNTOS

El muro es importante

Al ser cuestionado so­bre cuál sería la solu­ción que habría para Haití, el exdiplomáti­co Arcelin estuvo de acuerdo en que, como lo expresan algunos, el muro, por ejemplo, debe ser tecnológico, no físico, sus 320 ki­lómetros de muro no serán suficientes; y lo “que hemos visto en la frontera de Estados Unidos es que siem­pre pasan, es difícil no pasar”.