Moradores están en calma tras detención de ilegales

JHANGEILY DURÁN

Santo Domingo, RD

Luego de haber transcu­rrido un día desde que la Dirección General de Mi­gración llevó a cabo el operativo en el que detu­vo a más de 300 haitianos en la Ciudad Juan Bosch, el residencial luce en “cal­ma” y con algunas activi­dades constructoras fre­nadas.

Según los moradores de ese residencial, “todo es diferente” luego del su­ceso registrado el pasado jueves.

“A mí me daba miedo cuando mi hijo llegaba del trabajo casi a las 11:00 p.m y el hecho de saber que aquí hay más haitianos que dominicanos me daba de todo, porque yo sé que no son fácil y a veces lo sa­lía a buscar a la entrada pa­ra prevenir”, confesó María Guzmán, residente en Ciu­dad Juan Bosch hace más de cuatro años.

A pesar de que solo han transcurrido horas, más de un morador aseguró que se siente “la paz” en el recinto; sin embargo, revelaron que “aún queda un grupito” y llaman a las autoridades a “volver y buscar detenidamente ca­da espacio”.

Luego de un recorrido realizado por reporteros de Listín Diario se obser­vó que las actividades de construcción se encontra­ban paralizadas luego del incidente. Algunos porte­ros de los establecimien­tos comerciales de esa zona asociaron la pausa la­boral a que los nacionales haitianos “eran la mano de obra”. “Bueno, yo no­se que van hacer porque aquí la mano de obra la trabajan ellos, aunque no les quito que eran unas lie­bres aquí”, dijo uno de los seguridad del Supermerca­do Olé, ubicado dentro de esa zona residencial.

”Aparataje”

Así como se observó la detención de las activida­des constructoras y la no presencia de haitianos, tampoco se percibieron unidades policiales en la zona, a lo que moradores califican como “aparataje”. “Ellos deberían de estar aquí, porque uno nunca sabe si después viene un grupo a vengarse y después de lo sucedido, ni una patrulla he visto cerca de mi área”, expuso Silvia Alcántara, residente del “El Dorado”, en Ciudad Juan Bosch.

Al ingresar a la zona de viviendas por la avenida Ecológica, se ubica un destacamento policial, en el cual dos rasos, quienes no quisieron ofrecer sus nombres, indicaron que “harán rondas en horarios de la tarde y la noche, todos los días”.