Leonel advierte quieren acomodar Constitución

Santo Domingo, RD

El presidente de la Fuerza del Pueblo, Leonel Fernán­dez, dijo este lunes que el partido de gobierno quie­re cambiar la Constitución porque los números de las encuestas no le dan y, en ese sentido dijo que, la Car­ta Magna de un país no se puede acomodar a las en­cuestas de un partido.

Fernández participó en el almuerzo de los medios de comunicación del Gru­po Corripio y, respondien­do a preguntas de los pe­riodistas sobre su posición ante la propuesta de refor­ma expresó: “En el 2020 el PRM ganó con el 52% y por qué quieren bajar. Ah porque los números no le dan. Entonces quieren aco­modar la constitución a sus encuestas y eso no puede ser. Un país no puede estar cambiando la constitución porque las encuestas no le den a un partido, eso sí es debilitar las instituciones democráticas de un país”.

Hizo estas declaraciones tras sacar a relucir el he­cho de que la vicepresiden­ta del partido oficialista de­claró públicamente que en esta reforma debía ser cam­biado el requisito de 50% para ganar elecciones (pre­sidenciales).

Dijo: “hay cosas que se ven y cosas que no se ven”. Según su conversación con los miembros de la pren­sa, en este caso la intención real de los aprestos de re­formar la Constitución es acomodarla a los resulta­dos que ofrecen las últimas encuestas publicadas, que muestran disminución de la preferencia de la pobla­ción por el partido de go­bierno y sus líderes.

Leonel Fernández ne­gó de manera enfática que tenga miedo de una refor­ma a la Constitución. “El que promovió la reforma constitucional más radical que ha tenido este país he sido yo, el que menos mie­do le puede tener soy yo”, declaró.

Sin embargo explicó que, la manera en que se hizo esta reforma fue ba­jo un proceso riguroso de consultas.