Miguel Vargas Reformar la Constitución es completamente innecesario

El candidato presidencial del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), Miguel Vargas Maldonado, señaló que una reforma constitucional es “completamente innecesaria” y dejó clara su posición respecto a cualquier propuesta de modificación de la Carta Magna.

Como cuarto entrevistado de “La Propuesta de los Candidatos”, que organiza el Grupo de Comunicaciones Corripio, Vargas Maldonado considera, al abordar la intención del presidente Abinader en ese sentido, que se debe establecer “un candado” para que no se modifiquen los córiterios de los periodos y reelección presidencial, además dejar estipulado la independencia del Ministerio Público.

Familia Corripio y el candidato presidencial del PRD.

“Nosotros tenemos una reforma constitucional que entró en vigencia hace apenas 14 años y esa reforma constitucional tiene establecido claramente la elección presidencial, que contempla dos períodos consecutivos y nunca jamás”, dijo el candidato del PRD.

“El mejor blindaje y el mejor candado que le podemos poner a la Constitución es no tocándola; no es necesario, tenemos una Constitución que ha sido catalogada por varios expertos en Iberoamérica como la mejor Constitución de la región”, agregó.

Vargas explicó que tampoco es necesario un cambio en la Constitución para independizar y fortalecer la labor del Ministerio Público y que este no responda a intereses partidarios.

“La reforma constitucional del 2010 precisamente acogió un conjunto de formas constitucionales y de leyes, sumado a lo que fue la ley orgánica del Poder Judicial y del Ministerio Público en el 2011, que creó las condiciones de autonomía y de independencia, hoy todos los mecanismos de ascensos están contemplados, todos los mecanismos de escogencia están contemplados”, precisó.

Asimismo, expuso que las altas cortes “se rigen a través del Consejo Nacional de la Magistratura y los procesos internos del Ministerio Públicos están establecidos de manera clara en su ley orgánica, no hay inconveniente con eso”.

Apuntó que la única labor que debe tener el Poder Ejecutivo al respecto es “apoyar con recursos” para eficienciar al Poder Judicial y a la Procuraduría General de la República.

Apuesta a segunda vuelta

En las elecciones de 2008, Miguel Vargas Maldonado fue el candidato presidencial del Partido Revolucionario Dominicano (PRD). En esa oportunidad se presentaba como el principal candidato de una oposición que sucumbiría ante Leonel Fernández y el Partido de la Liberación Dominicana (PLD).

Unos 16 años después, tras varios períodos aliado al PLD y ser protagonista de la crisis que dio nacimiento al Partido Revolucionario Moderno (PRM), con la división de la corriente de Luis Abinader e Hipólito Mejía, el cuarto invitado a “Las Propuestas de los Candidatos” del Grupo de Comunicaciones Corripio, manifestó que retornó a sus aspiraciones presidenciales para cumplir “una misión histórica”.

“Ante esa situación de que ninguno de los partidos de oposición puede enfrentar de manera directa y sola al partido de Gobierno es que surge esta alianza rescate RD. Nosotros estamos cumpliendo una misión histórica, una misión política donde, independientemente de la agresividad con la que nos han tratado como partido y como persona, hemos decidido mantenernos”, aseguró Maldonado.

Aprovechó para señalar que el oficialismo se encuentra derrochando el dinero del Estado para comprar dirigentes y personas en cargos electivos desde los partidos de oposición.

“Convencidos de que ninguno de los partidos podría enfrentar a un gobierno decidido a cualquier cosa en un proceso electoral que inicia precisamente con una agresiva persecución, primero con una compra de los alcaldes en cuanto al PRD, segundo en cuánto a los dirigentes y que en estos procesos electorales eso se ha intensificado; o sea, ha sido una situación sumamente degradante con una actitud de compra permanente y de manera descarada, de manera desproporcionada y preocupante para el sistema de partidos políticos y para la democracia dominicana”, manifestó Vargas Maldonado.

Durante la entrevista, este aseguró que, en definitiva ,habrá una segunda vuelta electoral ya que los partidos opositores sacarán de manera conjunta más votos que todo el bloque que compone el oficialismo y el PRM.

“Nosotros planteamos que, ante la difícil situación que está atravesando el país, decidimos conformar esta Alianza Rescate RD, y porque ningún partido solo podía derrotar al Gobierno, ni el PLD, ni la Fuerza del Pueblo, y menos el PRD, y por eso entendemos que esa alianza opositora era fundamental porque era el único instrumento que había para cambiar de rumbo el destino del país y yo digo bueno, si yo tengo un dos por ciento y el PRM saca un 49n pues entonces hay segunda vuelta”, dijo Vargas Maldonado.

El presidente del PRD señaló que cree en las encuestas como “medio de investigación”, mas no como “publicidad política”, que es la forma en la que se ha venido utilizando por parte del Gobierno y sus aliados.

“Yo creo que aquí se han manejado las encuestas como publicidad política y que muchas encuestas están secuestradas; yo recuerdo que una de las encuestas que yo utilicé cuando fui candidato en el 2008 fue Greenberg, que participó aquí hace dos o tres meses e hizo una entrega; en esa entrega daba 47 a 44 a favor de la oposición y después hizo otra que no conocimos los resultados pero que no se publicó. Hay que darles el valor de investigación científica a las encuestas pero si tú lo utilizas y lo absorbes para publicitar tu candidatura entonces no, yo no creo en esas”, expresó.

Sobre situación en Haití

El candidato a la Presidencia por el PRD apuntó que al gobierno dominicano le ha faltado iniciativa y disposición de resolver el tema haitiano ante la comunidad internacional.

Al ser entrevistado en el programa La Propuesta de los Candidatos que organiza el Grupo Corripio, Maldonado indicó que al gobierno le ha faltado presentar una propuesta amplia y de solución al problema haitiano ante la comunidad internacional, donde “se le reitere que República Dominicana no es espacio de solución para el problema de Haití”.

“Hablar es una cosa, tú no puedes ir a hablar a un foro, tú debes de llevar una propuesta concreta”, mencionó el candidato presidencial al hablar de la participación del gobierno dominicano en foros donde ha pedido solución a la crisis que se vive en Haití.

En ese sentido, manifestó que el gobierno no ha hecho ninguna propuesta que pueda contribuir a la solución del problema haitiano.

“En diplomacia el diálogo es fundamental y eso no se puede perder nunca; tú no puedes decir que no tienes con quién dialogar, siempre aparece con quién dialogar, y más en estas circunstancias”, comentó.

Los más vulnerables

Maldonado resaltó que respecto a la crisis de Haití, los más vulnerables son los dominicanos debido a que a estos les afecta la migración masiva, la cual considera “no se ha controlado” en la actual gestión.

“Todo afecta el tema de la migración ilegal masiva, que no se ha controlado, afecta el presupuesto de salud, la seguridad, y afecta otros temas. Entonces, mi propuesta es amplia, abarcadora, que contempla también espacio especial de la franja, para posteriormente, procurar la mejor convivencia con Haití, defendiendo nuestra soberanía”, agregó.

El excanciller declaró que el país debe procurar la mejor convivencia con Haití, pero debe defender y asumir “clara posición sobre nuestra soberanía y nuestra integridad territorial”.

“Tú no puedes perder el diálogo con un país, el principal problema que tiene República Dominicana es el haitiano. Esa incapacidad, esa inconsistencia, esas improvisaciones evidentemente le restan mucho a la eficiencia de este gobierno”, afirmó.

Critica al endeudamiento

Vargas Maldonado criticó que, pese a los préstamos que ha tomado el gobierno para cubrir las necesidades de la sociedad tras diversas desgracias ocurridas, “no pueden presentar una obra importante”.

“Esa incapacidad, esas inconsistencias, esas improvisaciones, le restan mucho a la eficiencia de este gobierno y eso es en todos los sectores. Se comenzó al inicio una deconstrucción de la carretera Duarte, tienen cuatro años, se han gastado todos los miles de millones de pesos de todo el mundo y no han terminado, ni van a terminar”, manifestó el candidato presidencial.