En "raid" militar en Ciudad Juan Bosch capturan 385 haitianos revoltosos

RAFAEL CASTRO / ANYARA SOLANO

Santo Domingo, RD

La Dirección General de Migración detuvo a 385 haitianos en la Ciudad Juan Bosch durante el ope­rativo realizado ayer por su personal, apoyado por tro­pas militares y policiales, los que serán depurados para su posterior repatria­ción.

La detención masiva se inició a la 6:00 de la ma­ñana, dos días después de que se registrara un inci­dente entre inspectores del Departamento de Control Migratorio y un grupo de in­migrantes de Haití indocu­mentados, que se tornó vio­lento.

El director de Migración, Enrique García, advirtió que esa institución no tolerará que ningún extranjero, en condiciones de ilegalidad, sin importar la ciudadanía que ostente, enfrente con violencia a las autoridades que están en todo su dere­cho de intervenir contra ex­tranjeros ilegales.

“Todos los haitianos de­tenidos fueron conducidos al Centro de Detención de la institución en el Vacacional de Haina, donde están sien­do depurados para ser luego repatriados a su país, Haití”, aseguró García.

Reiteró que Migración protegerá desde el ámbi­to de su responsabilidad la soberanía nacional, y en­frentará en todos los te­rrenos el vandalismo de extranjeros, siempre respe­tando los derechos huma­nos y el debido proceso de las personas.

García recordó que no es la primera vez que haitianos indocumentados enfrentan con violencia a las unida­des de Control Migratorio que trabajan en operativos de detención y repatriación que ejecuta la institución y les advierte a los vándalos extranjeros y por demás ile­gales, que les caerá todo el peso de la ley y la justicia y responderán por sus actos vandálicos.

Unidades de Control Mi­gratorio de la Dirección Ge­neral de Migración (DGM), con el apoyo de miembros del Ministerio de Defensa y miembros de la Unidad Es­pecial contra Disturbios de la Policía Nacional (PN) de­tuvieron a indocumentados en una operación de inter­dicción en la Ciudad Juan Bosch.

El operativo con miem­bros de las Fuerzas Arma­das y el cuerpo élite de la Policía Nacional como res­puesta a la agresión rea­lizada el martes por ciu­dadanos haitianos con estatus migratorio ilegal a agentes del organismo.

El miércoles fue colgado en las redes sociales un vi­deo donde aparecen nume­rosos inmigrantes haitianos lanzando piedras, botellas y otros objetos contra miem­bros de una unidad de Con­trol Migratorio de la Direc­ción General de Migración en la Ciudad Juan Bosch, mientras trabajaban en la ubicación e identificación de migrantes en condición ilegal.

Respuesta al incidente

El director

Tras producirse el inci­dente en el que decenas de haitianos se resistie­ron al trabajo de la uni­dad de Control Migrato­rio el pasado martes, el director de Migración, Enrique García, dijo que el personal se retiró pa­ra evitar una desgracia frente a personas arma­das de palos, machetes, botellas y piedras, pero que volverían con pro­tección militar y policial para hacer el trabajo.

Posición firme

“Nosotros no daremos ni un paso atrás y no va­mos a tolerar de ningu­na manera que esas per­sonas en condiciones de ilegalidad en el país, les falten el respeto a las au­toridades de migración”, advirtió el funcionario. Precisó que en sinnúmero de ocasiones ha reite­rado que en el organis­mo no se permiten co­meter acciones y abusos contra los ilegales.