Eduardo Estrella dice que no se le debe tener temor a una reforma Constitucional

Javier Flores

Santo Domingo, RD

El presidente del Senado, Eduardo Estrella, manifestó que no entiende por qué se le debe "tener temor" a la propuesta de una reforma constitucional presentada por el Poder Ejecutivo.

"Hay muchos que dicen que hay cosas que hay que tenerle temor, ¿por qué hay que tenerle temor?; ahí hay muchos que el 50 +1; por qué hay que tenerle temor al 50+1, porque yo no estoy de acuerdo con eso y sí apoyo a la reforma constitucional, lo que pasa que hay muchos sectores que creen que eso lo van a cambiar que no se qué, y no es así", explicó Estrella a diferentes medios de comunicación.

El senador por Santiago estableció que está de acuerdo con la intención de que se independice el Ministerio Público de la figura presidencial, además de que está de acuerdo en que en algún momento se unifiquen las elecciones de todos los niveles electorales.

La pieza propone la modificación de las atribuciones del Procurador General de la República, comenzando por cambiarle el nombre a “Fiscal General”, además de delimitar que los aspirantes a componer la Junta Central Electoral (JCE) y las altas cortes no aparezcan en el padrón de ningún partido político en los cinco años previos a su elección y unificar las elecciones presidenciales y congresuales con las municipales, para que las mismas sean celebradas el tercer domingo de mayo del año electoral.

A esa propuesta, los partidos políticos de oposición manifestaron en reiteradas ocasiones que no estarían apoyando "bajo ninguna circunstancia" esa propuesta.

Justo en la mañana de este martes, el presidente Luis Abinader exclamó que no irá tras la "conquista de legisladores como lo hicieron antes" para tratar de imponer una reforma que no fuera consensuada.

Las declaraciones de Estrella fueron tomadas al término de una actividad en dónde fue reconocido por el Gobierno, junto a otros exsecretarios de Obras Públicas por su labor.