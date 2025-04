“Arriésgate, el que no arriesga no camina”: papa Francisco tenía conexión especial con los jóvenes

El papa Francisco se caracterizó por animar a los más jóvenes en cada país que visitaba y cada oportunidad en que sostenía encuentros con mensajes a esta población, viendo en ellos la esperanza de salvación.

No es sorpresa esta conexión especial, cuando el primer viaje internacional que realizó tras ser elegido como Sumo Pontífice, el 13 de marzo de 2013, fue a Brasil a la celebración de la Jornada Mundial de la Juventud (JMJ), que tuvo lugar del 23 al 28 de julio del mismo año.

El primer gran evento del argentino convocó más de 3.5 millones de jóvenes, ocasión donde los exhortó a “hacer lío”, desde el corazón cristiano que buscara cambios en beneficio de la iglesia.

"Hagan lío; cuiden los extremos del pueblo, que son los ancianos y los jóvenes; no se dejen excluir, y que no excluyan a los ancianos", dijo Francisco en aquella oportunidad, donde además pidió que la iglesia saliera a las calles y se hiciera sentir.

De ahí en más, sus mensajes giraron en torno a los distintos contextos en que se encontraba el país desde donde emitía, quedando para la posteridad en videos que aún se continúan reproduciendo en todo el mundo.

Como en su primera gira por México en el 2016, en esa estadía en Morelia, Michoacán, una ciudad corrompida por el narcotráfico, donde se dirigió sin rodeos a este flagelo aseverando que es mentira que la única forma de los jóvenes existir es entregando su vida a este mundo.

“Es mentira que la única forma de vivir, de poder ser joven es dejando la vida en manos del narcotráfico o de todos aquellos que lo único que están haciendo es sembrar destrucción y muerte. Eso es mentira”, expresó.

“Arriésgate, arriésgate, el que no arriesga no camina”, es uno de los mensajes en los que ha exhortado a la juventud a ir tras sus sueños y ser valientes.

A continuación algunos mensajes del pontífice católico a lo largo de los años dirigidos a los jóvenes:

Creatividad

“Un joven que no crea movimiento, que está quieto es un viejo muerto, tengan coraje. Vayan adelante, hagan lio, hagan barullo. Pero ese barullo constructivo que nace de los ideales y junto con eso hacer barullo, dialogar con todo, dialoguen con los viejos por favor, que son la sabiduría de un pueblo. Escúchenlos y que ellos los escuchen a ustedes; ellos son las raíces del pueblo, agrapense a las raíces pero con creatividad, un joven que no es creativo, no tiene vida, es un muerto en vida”, expresó en un mensaje dirigido a jóvenes de Madrid en octubre de 2024.

Una mujer se toma una foto con el papa Francisco durante una reunión con jóvenes emprendedores para una economía más inclusiva y humana el sábado 24 de septiembre de 2022, en Asís, Italia. Foto: AP Foto/Gregorio Borgia

Amor

“El amor del señor es más grande que todas nuestras contradicciones, que todas nuestras fragilidades y que todas nuestras pequeñeces, pero es precisamente a través de nuestras contradicciones, fragilidades y pequeñeces como él quiere escribir esta historia de amor. Solo el amor nos vuelve más humanos, más plenos, todo el resto son buenos pero vacíos placebos. Ustedes fueron creados para algo más. Incluso ustedes, queridos jóvenes les puede pasar lo mismo cada vez que piensan que su misión, su vocación y hasta su vida es una promesa solo para el futuro y nada tiene que ver con el ahora y nada tiene que ver con el presente, como si ser joven fuera sinónimo de sala de espera de quien aguarda el turno de su hora y no son pocas las veces que actuamos como los vecinos de Nazaret, que preferimos un Dios a la distancia. Ustedes queridos jóvenes no son el futuro, ustedes son el ahora de Dios”, dijo en la Jornada Mundial de la Juventud del 2019 en Panamá.

Alegría

“La alegría no está en la biblioteca encerrada, está en otro lado, no está guardada con llave, la alegría hay que descubrirla en nuestro dialogo con los demás donde tenemos que dar esas raíces de alegría que nosotros hemos recibido”, manifestó en su discurso en la vigilia con los jóvenes en el Parque de Tejo en la Jornada Mundial de la Juventud en Lisboa, en 2023.

Ayuda

“Cuando uno tiene que ayudar a levantar a una persona, ‘¿qué gesto hace?’, lo mira de arriba hacia abajo, la única oportunidad, el único momento que es licito mirar a una persona de arriba a abajo es para ayudar a levantarse. Cuantas veces vemos gente que nos mira por sobre el hombre, de arriba para abajo. Es triste”, expresó en la vigilia con los jóvenes en el Parque de Tejo en la Jornada Mundial de la Juventud en Lisboa, en 2023.

El papa Francisco saluda a jóvenes a su llegada a Quito, capital de Ecuador, en la primera parada en su gira latinoamericana, que lo llevará también a Bolivia y Paraguay.

Futuro

“Les pido que sean constructores del futuro, que se metan en el trabajo por un mundo mejor. Queridos jóvenes por favor, no balconeen la vida métanse en ella como hizo Jesús”, dijo en la Jornada Mundial de la Juventud de 2013, en Brasil.

Sueños

“Sueña que el mundo con vos puede ser distinto, si vos pones lo mejor de vos vas a ayudar a que ese mundo sea distinto. No se olviden, sueñen. Por ahí se les va la mano y sueñan demasiado y la vida les corta el camino, no importa. Sueñen y cuenten sus sueños, hablen de las cosas grandes que desean, porque cuanto más grande es la capacidad de soñar y la vida te deja a mitad de camino más camino has recorrido. Así que primero soñar”, exhortó en su visita de 2015 en Cuba.

Cultura del encuentro

“Por favor, no nos desencontremos entre nosotros mismos, vayamos acompañados unos encontrados, aunque pensemos distinto, aunque sintamos distinto, pero hay algo que es superior a nosotros, es la grandeza de nuestro pueblo, la grandeza de nuestra patria es esa belleza, esa dulce esperanza de la patria a la que tenemos que llegar”, sostuvo en Cuba, el 2015.