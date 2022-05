Rutas de Fenatrano estarán fuera de la Charles de Gaulle a partir del lunes

Javier Flores

Santo Domingo, RD

La Federación Nacional de Transporte Nueva Opción (Fenatrano) y el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) llegaron a un acuerdo para mantener el "cese al fuego", en las situaciones de protesta que se han registrado tras la puesta en marcha de los nuevos corredores de autobuses de la Charles de Gaulle y sacar de esa avenida las demás rutas carros públicos, a partir del próximo lunes.

Rafael Arias, director ejecutivo del Intrant, y Juan Hubieres, presidente de Fenatrano, indicaron que el acuerdo establece que solo se mantendrán en la Charles de Gaulle la ruta que comunica hacia “Sabana Barrio y Barrio Nuevo”, ya que sus moradores eran afectados por el recorrido en una sola dirección del corredor y que Fenatrano reubicará en otros puntos de Santo Domingo Este a los choferes que hayan quedado fuera.

“Es el acuerdo posible para llevar la tranquilidad, la paz y no queda todo el mundo contento pero es un acuerdo satisfactorio sobre todo para los usuarios que van hacia Sabana y Barrio Nuevo; esas dos rutas no concharán en la Charles, sino que darán un servicio tipo expreso y no habrá esa aglomeración de vehículos”, expresó Hubieres a los miembros de la prensa.

El sindicalista señaló que esa parte no está escrita “así tan formalmente” en el acuerdo rubricado pero establece como una responsabilidad de ambas partes para que sean cumplidas a plenitud.

Mientras que Arias manifestó que el Gobierno se encuentra trabajando en la implementación de un “corredor alimentador” que salga desde Sabana hasta la Charles.

“El Gobierno ha anunciado la implementación de corredores en diversos puntos de la ciudad, sobre todo del gran Santo Domingo que incluye corredores frontales como es el caso de la avenida Charles de Gaulle y corredores alimentadores que son las rutas que no tienen la fluencia ni vehicular ni de personas que tiene la Charles de Gaulle y en ese sentido la carretera de Sabana Perdida hasta la Charles de Gaulle constituye un alimentador del Teleférico y del corredor”, explicó Arias.

No eran “diferencias”, eran “malos entendidos”

Hubieres y Arias fueron enfáticos en señalar que no existían “diferencias”, si no que hubo una serie de “malos entendidos” en la situación.

“Nunca hubo diferencias y en el mundo nunca habrá un consenso, el mundo es disenso; lo importante es construir el trabajo sobre el disenso que haya…de manera que hemos construido un consenso sobre el disenso”, manifestó Hubieres.