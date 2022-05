Abinader dice “no se ha decidido” sobre reelección presidencial

Redacción Digital

Santo Domingo, RD

El presidente Luis Abinader manifestó que aún no ha decidido si se va reepostular para optar por un segundo periodo consecutivo como jefe de Estado.

“Te lo digo con toda sinceridad, yo no tengo decisión; realmente hoy yo no he decidido si voy a ir a una reelección o no y no tengo que decidirme ahora; ahora lo que sí sé es que estoy trabajando 16 horas diarias para atender un Gobierno en circunstancias tan difíciles como las que estamos viviendo”, expresó el mandatario tras ser entrevistado por el comunicador Sergio Carlo.

Abinader recalcó que no reformará la Constitución para tocar la parte política, pero que la actual Carta Magna le permite optar por ese segundo mandato consecutivo.

Se recuerda que el Partido Revolucionario Moderno (PRM) sí modificó sus estatutos internos para permitir que el Presidente pueda optar por un segundo mandato.

En los antiguos estatutos, al artículo 101 del partido oficialista decía que “hasta tanto el PARTIDO REVOLUCIONARIO MODERNO (PRM) convoque un congreso para debatir el tema de la reelección presidencial, la misma estará prohibida”.

En el documento de los nuevos estatutos aprobados por la máxima dirección del partido de gobierno y que será sometido a votación en la convención nacional de los miembros de la base, se hace referencia a la repostulación presidencial en el que sería el artículo 149.

“Artículo 149.- Postulación de un Presidente de la República del Partido. El Presidente de la República tiene la opción de aspirar a un segundo período constitucional consecutivo y no podrá postularse jamás al mismo cargo ni a la Vicepresidencia de la República”, dice textualmente.

Las autoridades del PRM han explicado que lo que se realizó fue una adaptación de ese artículo para ponerlo acorde a lo que establece el artículo 124 de la Constitución, que reza que el “Presidente o la Presidenta de la República podrá optar por un segundo período consecutivo y no podrá postularse jamás al mismo cargo ni a la Vicepresidencia de la República”.

Las propagandas reeleccionistas

Aunque aún no lo ha decidido, la propaganda reeleccionista en los actos en donde Abinader se han convertido en habituales.

La más reciente de esas actividades sucedió en la mañana del martes, cuando en medio de la reinauguración de la pazoleta de Peña Gómez, los presentes con júbilo y energía levantaban sus manos haciendo referencia al número cuatro al tiempo que clamaban a una sola voz “cuatro más, cuatro más, cuatro más”.

Se recuerda que a mediados del mes de septiembre, Abinader dijo en una entrevista radial que hablaría sobre eso en "18 meses".