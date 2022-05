Muertes por Covid en el mundo duplican los registros oficiales

Yadimir Crespo

Santo Domingo, RD

En la última semana no se han reportado nuevas muertes, pero desde que fue emitido el primer boletín Covid-19, el 18 de marzo de 2020, el país suma 4,376 defunciones notificadas, que se agregan a las 6,246,828 que ya han sido reportadas globalmente.

Pero el número de fallecimientos provocados por el impacto de la enfermedad en el mundo puede ser aún mayor, según estiman expertos de la Organización Mundial de la Salud, quienes calculan que 14.9 millones de muertes en los últimos dos años pueden asociarse a la pandemia, directa o indirectamente.

Esa cantidad de casi 15 millones es el punto medio entre un mínimo de 13.3 millones y un máximo de 16.6 millones de fallecimientos contabilizadas del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2021.

Los números presentados por la OMS no solo incluyen los 6,2 millones de decesos por covid notificados oficialmente a la OMS por sus 194 países miembros, sino también a quienes fallecieron a causa de las fallas sanitarias derivadas del brote, entre ellos quienes eran pacientes de otras enfermdades y no pudieron recibir atenciones a tiempo cuando el sistema de salud se vio desbordado.

Muertes no notificadas

El resto corresponde a muertes causadas por la covid, pero que no fueron notificadas como tales, así como aquellas causadas por otras enfermedades que no pudieron ser atendidas debido a la sobrecarga que sufrieron los sistemas sanitarios en la etapa aguda de la pandemia.

“Nos enfocamos en muertes en exceso porque sabemos que en muchos países los datos procedentes de los test eran insuficientes. También sabemos que no todos los países tienen un sistema de certificación (de fallecimientos) que cumpla con las prácticas estándar”, dijo el experto en estadísticas de la OMS, William Msemburi.

Como resultado de la ausencia de un sistema eficiente, decenas de países de renta media-baja no notificaron de manera general las causas de muertes, mientras que el 68% del exceso de mortalidad se concentró solo en diez países del mundo: India (4.7 millones), Rusia e Indonesia con más de un millón cada uno y Estados Unidos (932,000).

A el los les s igue Brasil (681,267), México (626,217), Perú (289,668), Turquía (264,041), Egipto (251,102) y Sudáfrica (238,671). Si algo tienen en común todos estos son sus grandes poblaciones y lo fuertemente que fueron golpeadas por la enfermedad.

“Estos datos no sólo apuntan al impacto de la pandemia, sino a la necesidad de que todos los países inviertan en sistemas sanitarios más fuertes que sean capaces de mantener los servicios sanitarios en tiempos de crisis, y que tengan sistemas de información sanitaria fuertes”, declaró el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

El doctor José Joaquín Puello, director de la Ciudad Sanitaria Luis Eduardo Aybar, manifestó en conversación con periodistas de Listín Diario que desde su experiencia en el campo durante la pandemia, las cifras son correctas.

Aunque el país no es señalado en el resumen del informe, Puello considera que tanto aquí como a nivel mundial existe la posibilidad de que haya un subregistro de casos.