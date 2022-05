"Me masacró la Policía, estoy deshidratado", le dijo José Gregorio a su madre antes de morir

Willy Ortiz

San José de Ocoa

Desde que se enteró de la muerte de su hijo José Gregorio Custodio (Cuba), quien estaba detenido en el cuartel policial local, Milandina Custodio no duerme tranquila ni tampoco sale del hospital aquedada de problemas de la presión.

"A mi van a tener que matarme. A mi hijo no fue ningún paro, ni alergia que le dio, ni nada de eso. Yo hablo la verdad que él me dijo", afirmó Milandina mientras sollozaba al mirar una fotografía de José Gregorio en la sala de la humilde vivienda donde reside, en la calle 30 de abril, esquina Andrés Pimentel, sector Pueblo Abajo, en San José de Ocoa.

"Yo estoy grave, y no sé si me salve para ver que se haga justicia", dijo mientras salía y entraba a la casa y golpeaba una de las sillas que se encontraban a su alrededor.

Mientras hablaba en voz alta con impotencia por lo ocurrido, algunos vecinos salían de sus viviendas para solidarizarse con ella.

Recordó que su hijo antes de morir le dijo:"Milanda me estoy muriendo, me muero hoy. Me masacró la policía, estoy deshidratado. Oh, la prueba está que no me dejaron entrar al cuartel a verlo", aseguró.

Para este sábado, familiares de José Gregorio Custodio anunciaron una marcha para reclamar justicia por su muerte.

La actividad se efectuará a partir de las 4:00 de la tarde y partirá desde la calle 30 de abril, esquina Andrés Pimentel.

También otras organizaciones anunciaron que se sumarán a la protesta.

El joven José Gregorio fue detenido la madrugada del domingo 17 de abril pasado y falleció al día siguiente luego de ser llevado en estado agónico al hospital San José de esta localidad, según sus parientes producto de una golpiza propinada por los agentes bajo su custodia.