Abinader: La reforma policial va sin importar el costo político que implique

Paul Mathiasen

Santo Domingo

El presidente de la República, Luis Abinader, aseguró que la reforma policía "va sin importar el costo político que implique" y que hace un tiempo que vienen aplicando medidas para su transformación y profesionalización.

Abinader recordó que ya implementaron las mejoras de condiciones de la Policía Nacional y que están trabajando con el entrenamiento de los nuevos agentes.

"El que se entrena hoy va a ir dentro de un año a la calle. Los policías que están hoy en la calle se entrenaron hace décadas y hace años, y que duraron a veces solo 3 meses en entrenamiento", comentó el jefe de Estado.

Asimismo, informó que desde hace un mes y medio están implementado el proceso de evaluación al personal de la institución, iniciando con los "altos rangos".

"Hay muchos que deben ser cambiados, pero también hay muchos policías honestos y a esos honestos es que tenemos que poner al mando, haciendo la evaluación, que se está haciendo y que se empezó a hacer hace más de mes y medio desde arriba y va a llegar hasta los más bajos niveles de la dirección de la Policía", dijo Abinader.

Más allá de ello, el mandatario recordó que el proceso se trata de una reforma paulatina, y que desde un principio indicó que conllevaría años realizar el proceso de transformación de la entidad.

"Hace un año dije que se iba a empezar a ver los resultados en dos años y cito lo que dije esa vez, que era posible que se empeorara antes que mejorar, aun así, es bueno que revisen las estadísticas", expresó.

"No me canso, ni me cansan, porque no es verdad que vamos a hacer, una pax, como había anteriormente, una pax coordinada para que todo siga bien como antes se hacía", concluyó el mandatario.

Abinader habló en una visita a un mercado del Instituto Nacional de Estabilización de Precios (Inespre).