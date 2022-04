Candelier dice que no asumirá dirección de seguridad ciudadana en SDN; solo será asesor

Helenny Amparo

helenny.amparo@listindiario.com

Santo Domingo, RD

“No es un asunto como se ha publicado, yo no acepto ninguna posición de ningún municipio. Es un asunto de que cualquiera que necesite de mi colaboración, estoy dispuesto a cooperar y a asesorar”, así se expresó el exjefe de la Policía Nacional, mayor general retirado Pedro de Jesús Candelier, sobre los señalamientos de que asumiría la responsabilidad de la seguridad ciudadana en Santo Domingo Norte (SDN).

Candelier señaló que después de encabezar las líneas de la Policía, no está dentro de sus planes tomar la dirección del cuerpo del orden del cabildo de SDN.

“Yo no puedo después de ser jefe de la Policía, venir a ser jefe de la policía municipal, yo puedo asesorar si lo necesitan en cualquier municipio del país”, expuso, al tiempo que señaló que “malinterpretaron” las palabras del alcalde del municipio Carlos Guzmán.

El también exdirector Nacional de Foresta, explicó, durante una entrevista telefónica con este medio, que sostuvo una primera reunión en la que se acordó la realización de un levantamiento de la problemática de cada sector que conforma a SDN para identificar las dificultades que les aquejan.

“En base a esas problemáticas, entonces se va a elaborar un proyecto de seguridad ciudadana que puedan ellos (el ayuntamiento) ejecutarlo”, subrayó.

Candelier adelantó que para la próxima semana se llevará a cabo una segunda reunión con las autoridades municipales para pormenorizar los detalles sobre el levantamiento, cuyos datos, según dijo, le permitirán hacer el plan, que catalogó como “muy conveniente”.

Asimismo, manifestó que hay “muchos factores” a tomar en consideración en esta delimitación, entre los que enumeró la ocupación de las aceras, la necesidad de una infraestructura, así como el alumbrado.

“Todos esos factores favorecen la seguridad, sin duda alguna. La seguridad es muy amplia y tiene que ser integral, hay muchas cosas que tienen que unirse”, agregó.

De igual modo, indicó que en la seguridad hay que invertir, “no decir que es un gasto, no, no, no. La seguridad no es un gasto, la seguridad es una inversión”.

Delincuencia en el país

Por otro lado, Candelier afirmó que contrario a lo que se ha dicho sobre la disminución de los actos delictivos, “la delincuencia no es una percepción y las cosas están sucediendo a diario”.

“Hay mucho robo, hay mucho de todo. Entonces es un asunto que hay que enfrentarlo”, puntualizó.

El ex jefe de la Policía, también exdirector de la en aquel entonces Autoridad Metropolitana de Transporte (AMET), hoy Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett), resaltó que “lo más importante es el pueblo que necesita más que nada seguridad”.

“Sin seguridad no hay desarrollo, ni lo tiene la familia, ni lo tiene el municipio, ni lo tiene el país”, manifestó, al tiempo que agregó que la seguridad es muy importante para el desarrollo de un país.