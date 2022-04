Director de Corazones Unidos rechaza centros pidan depósitos con pacientes grave

Santo Domingo, RD

El director de la clínica Corazones Unidas consideró que ningún centro de salud privado debería pedir depósito para brindar asistencia médica a los pacientes que lleguen a la emergencia con heridas de arma blanca, de fuego, un infarto al miocardio o un Accidente Cerebrovascular.

El doctor Víctor Cuello Mainardi calificó como inhumano pedir un depósito para atender a una persona que llega con un infarto agudo al miocardio.

Sin embargo, Cuello Mainardi dijo que, para cobrar dicho depósito todo va a depender de la gravedad, porque no es lo mismo cuando alguien llega con un dolorcito de cabeza o con vómitos, que llegar con un infarto agudo al miocardio.

Entrevistado por Héctor Herrera Cabral en el programa D´AGENDA que cada domingo se difunde por Telesistema Canal 11 y TV Quisqueya para Estados Unidos, el galeno recordó que a nivel administrativo el depósito es una manera de cubrirse, porque hay muchos pacientes que después que entran como privado, y luego dicen que no tienen dinero, cuando han podido generar una cuenta de un millón de pesos.

“Pero, con todo, es un negocio, eso no hay que esconderlo, ellos tienen que poner un depósito, ahora, alguien que llega con dos heridas de armas blancas, o de arma de fuego, un infarto o un ACV, usted no puede decirle a un familiar deposite tanto antes de…”, explicó el facultativo.

Aseguró que esa situación se resolverá cuando se tenga una medicina globalizada, que consiste en que todos los pacientes puedan elegir a donde ir.

En tal sentido dijo apoyar la disposición del presidente Luis Abinader de facilitar créditos en condiciones blandas por dos mil millones de pesos a los centros de salud privados.

“Apoyo cien por ciento la acción del presidente Abinader de facilitar esos fondos a las clínicas privadas, porque por algo hay que empezar, una vez se le facilite esto podremos tener, que sería mi sueño y el de muchos colegas mío, una medicina abierta, que significa que todos puedan elegir donde ir, y esto es un primer paso, porque una vez él ayude a las clínicas privadas, ya nos vamos a tener que abrir a todo tipo de seguros, como debe de ser”, explicó el doctor Cuello Mainardi.

Puso como ejemplo que él tiene pacientes que no lo pueden ver, y tiene que atenderlo por la Fundación Corazones Unidos, igualmente pacientes que no se pueden hacer procedimientos en la clínica, e igual son atendidos vía la Fundación.

“Pero eso pasa en Corazones Unidos, pero en el país eso no es así, hay pacientes que por su seguro no se pueden operar en tal clínica, y esto es una manera de empezar a globalizar la atención médica, cómo debe de ser”, insistió el cardiólogo.

Favorece se prohíban uso anabólicos

El Cardiólogo Víctor Cuello Mainardi calificó como una bomba de tiempo los esteroides anabólicos que consumen los fisiculturistas y otros atletas, los cuales le pueden causar graves daños hasta ocasionarles la muerte.

“Son una bomba de tiempo, además de que eso no se le sale de su sistema inmediatamente, eso dura un tiempo, entonces por eso es que esos atletas de fisiculturismo, si se puede llamar atleta, duran tanto tiempo y hacen ciclos, porque no pueden inyectarse eso constantemente, porque es tan dañino que no lo pueden hacer como una persona que se toma un medicamento diario”, detalló el director de Corazones Unidos.

Exhortó a la población hacer ejercicio naturalmente, y se puede tomar una batida de proteína, algunos aminoácidos que son muy buenos, pero los anabólicos debieran suprimirlos.

“Al consultorio llegan personas de jóvenes de 40 años, que a los 20 practicaban fisiculturismo y consumían esteroides anabólicos y tienen problemas de presión arterial, a nivel metabólico, y de la hormona sexual masculina.

“Los testículos disminuyen de tamaño, cuando uno le revisa la testosterona está por el suelo, o sea, es un daño que es prácticamente permanente en el paciente, y tiene un impacto en la salud pública significativo”, alertó.

Insistió en que los esteroides anabólicos son hormonas de depósitos que producen daños terribles al sistema cardiovascular en general, porque son sustancias que inhiben y muchas aumentan hormonas naturales de las personas, y tienen un rol fundamental en el manejo y la regulación del Endotelio, que es la parte interna del vaso sanguíneo que ya se considera como un órgano.

Dijo que con esas sustancias esteroides aumentan la glicemia, y un sinnúmero de factores que alteran el sistema completo, no solamente cardiovascular, sino a nivel del páncreas, de las hormonas masculinas y femeninas, y sin lugar a dudas tiene un rol fundamental en el mal funcionamiento del aparato cardiovascular.

Cardiólogo sostiene más de 3.5 millones de dominicanos sufre de hipertensión equivalente al 35% de la población

El cardiólogo Víctor Cuello Mainardi estima que más de tres millones 500 mil dominicanos sufre de hipertensión lo que al 35 por ciento de la población.

“Cuando hablamos de enfermedad vascular o cardiovascular, estamos hablando de la primera causa de muertes en el mundo, estamos hablando de que de las tres primeras causas de muertes, dos tienen que ver con problemas vasculares, la primera es el infarto agudo al miocardio, o el síndrome Coronario Agudo, y la tercera son los Accidentes Vásculo Cerebrales, o derrame cerebral como comúnmente las personas lo conocen”, diagnosticó el director de Corazones Unidos.

Cuello Mainardi dijo que de acuerdo a las estadísticas entre el 30 al 50 por ciento de la población mundial sufre de hipertensión, y con las guías nuevas eso aumentó.

“Entonces, la hipertensión es la responsable de ambas cosas que comenté anteriormente, por ende, estamos viendo que la primera causa a nivel mundial de muertes, por encima de accidentes de tránsito y cáncer, son los problemas cardiovasculares”, reafirmó.

El galeno informó que en la República Dominicana se hizo un estudio donde se determinó que el 35 por ciento de la población sufre de hipertensión, lo que equivale a más de 3.5 millones de personas, eso quiere decir lo que el mundo entero sabía, porque coincide con la estadística a nivel mundial, en países desarrollados, al igual que los países en vía de desarrollo.