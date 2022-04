Iglesia crítica a los servidores públicos que hacen perder tiempo y energía

Redacción Digital

Santo Domingo, RD

El reverendo padre Domingo Legua Rudilla criticó a algunos servidores públicos que hacen que “una diligencia, por insignificante que sea” suponga una perdida de tiempo y energía.

Durante la séptima palabra correspondiente a la frase “Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu”, indicó que al buscar informaciones en servicios públicos le dicen “Aquí no es, vaya a otra oficina. El director no está, venga usted más tarde. Se cayó el sistema, vuelva usted mañana, etcétera”.

Además, recalcó que hay mucha gente que está desenfocada en la vida y no sabe ni guardar distancias ni estar en el sitio que les corresponde.

El reverendo también habló de la importancia de saber estar donde le corresponde a cada quien. Y que, en su caso, ha visto a políticos perdidos.

“Muchas veces he visto a papás y mamás perdidos, profesores, industriales perdidos, sacerdotes perdidos, políticos perdidos, yo mismo en alguna ocasión me he perdido”, señaló en el último sermón.

Aunque dijo que el mal se da más a conocer que el bien, también señaló que hay cada vez “más personas conscientes y enfocadas, no solo en sus respectivas profesiones, sino fuera de sus horarios laborables para atender a pobres y desvalidos en cualquier otra actividad altruista que hacen con autentico servicio”.