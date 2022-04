Bañistas comen pescados fritos y yaniqueques en Boca Chica; Juan Dolio y Guayacanes con menos visitantes

Lourdes Aponte

Playa de Boca Chica

Con una visita a diferentes playas de República Dominicana, tales como Guayacanes, Juan Dolio y Boca Chica se ve puede observar una baja turística en las dos primeras, mientras que la última se "roba show" con una gran cantidad de visitantes.

Desde sentados comiendo pescado, tomando el sol y otros disfrutando de los yaniquekes, así se logra divisar a los bañistas.

En cada una de las bellezas marítimas recorridas se ve presencia de las diferentes autoridades encargadas de salvaguardar a los ciudadanos locales y extranjeros.

"Aquí estamos compartiendo en familia, viene porque vino mí hermana de Estados Unidos y salimos a disfrutar un poco", expresó Dahiana Rojas, visitante en Boca Chica.

José Alfredo Rodríguez, un padre de familia que decidió hacer un "viaje romántico" aprovechando que sus hijos los cuida su abuela en la provincia de La Vega.

"Me gusta venir a este pedazo de Guyacanes porque no hay tanta gente, porque el Covid-19 no se ha ido todavía, hice una escapada con mi esposa y lo estamos disfrutando", añadió José Alfredo.

Las que más notoriedad tiene son Cruz Roja, Defensa Civil y el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur).

Las casetas indican un panorama de doble vía, unos vendedores tenían las mesas llenas, pero otros no corren con la misma suerte.