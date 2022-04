Conozca las actividades de cada diócesis del país en esta Semana Santa

Redacción Digital

Semana Santa, una de las épocas más importantes para la iglesia católica, inicia este domingo con la conmemoración de la entrada de Jesús a Jerusalén, donde fue recibido con palmas y ramos, como premonición de su posterior victoria sobre la muerte.

La iglesia católica de todo el territorio nacional está llena de actividades para conmemorar la pasión, muerte y resurrección de Jesús. A continuación puede consultar la lista de celebraciones durante la también llamada “Semana de la Pasión” y los horarios según cada catedral de las diócesis que conforman las provincias eclesiásticas del país:

- Provincia eclesiástica de Santo Domingo:

• Arquidiócesis de Santo Domingo: Catedral Primada de América

Las celebraciones en la Santa Iglesia Basílica Catedral Nuestra Señora de la Encarnación o Anunciación, en la Ciudad Colonial, serán presididas por el arzobispo de Santo Domingo, monseñor Francisco Ozoria Acosta.

Las actividades inician este domingo con la fiesta de ramos, con una procesión y posterior misa a las 12:00 del meridiano en la Catedral.

El próximo 14 de abril, Jueves Santo, será la misa crismal a las 9:30 de la mañana, en la que se consagra el santo crisma y los restantes óleos para sacramentos como el bautizo y la unción de los enfermos. Posteriormente, será a las 8:00 de la noche que realizarán la misa conmemorativa de la Cena del Señor.

El Viernes Santo (15 de abril) será el Sermón de las Siete Palabras, iniciando a la 1:00 de la tarde y se espera que culmine a las 3:00 de la tarde. Treinta minutos después empezará la solemne acción litúrgica en la pasión y muerte del Señor, que incluirá postración, liturgia de la palabra, oración universal, veneración de la Santa Cruz y la sagrada comunión.

La actividades del Viernes Santo finalizan a las 7:30 de la noche con un concierto de Semana Santa.

Culminado el día del silencio, Sábado Santo, a las 8:00 de la noche comienza la solemne vigilia pascual, en la que también habrá bautizo de adultos.

El Domingo de Resurrección (17 de abril), cuando culmina la Semana Santa e inicia la Pascua con Jesús dejando el sepulcro vacío, la misa pascual será a las 12:00 del mediodía. Habrá bautizo de niños a la 1:00 de la tarde.

• Diócesis de Baní: Catedral Nuestra Señora de Regla

Domingo de Ramos (10 de abril)

9:00 a.m. Bendición de los ramos y procesión desde el colegio Nuestra Señora de Fátima.

10:00 a.m. Eucaristía presidida por monseñor Víctor Emilio Masalles, obispo de Baní.

5:00 p.m. Eucaristía y bendición de los ramos.

Lunes Santo (11 de abril)

9:00 a.m. - 6:00 p.m. Confesiones.

6:00 p.m. Eucaristía.

Martes Santo (12 de abril)

9:00 a.m. - 6:00 p.m. Confesiones.

6:00 p.m. Eucaristía.

Miércoles Santo (13 de abril)

9:00 a.m. - 6:00 p.m. Confesiones.

6:00 p.m. Eucaristía.

Jueves Santo (14 de abril)

9:00 a.m. Misa Crismal.

7:00 p.m. Misa de la Cena del Señor. Al finalizar habrá Adoración al Santísimo Sacramento hasta las 11:00 p.m.

Viernes Santo (15 de abril)

9:00 a.m. – 12 m. Adoración al Santísimo Sacramento.

3:00 p.m. Adoración de la Santa Cruz.

7:00 p.m. Vía crucis por las calles de la ciudad y procesión del Santo Entierro.

Sábado Santo (16 de abril)

7:00 p.m. Solemne Vigilia Pascual.

Domingo de Resurrección (17 de abril)

10:00 a.m. Eucaristía.

5:00 p.m. Eucaristía.

• Diócesis de Barahona: Catedral Nuestra Señora del Rosario

Domingo de Ramos (10 de abril)

7:00 a.m. Bendición de los ramos en el Parque Central.

Lunes Santo (11 de abril)

7:00 p.m. Conferencia: “Las prácticas cuaresmales enseñadas y vividas en familia”. Facilitador: Rvdo. Padre Edvard Jeudy.

Martes Santo (12 de abril)

7:00 p.m. Conferencia: “Los desafíos de las familias para vivir la Cuaresma”. Facilitador: Monseñor Tomás Alejo, obispo de San Juan de la Maguana.

Miércoles Santo (13 de abril)

7:00 p.m. Conferencia: “El perdón y la reconciliación”. Facilitador: Monseñor Rafael L. Felipe Núñez, obispo emérito de Barahona.

Jueves Santo (14 de abril)

9:00 a.m. Misa Crismal.

6:00 p.m. Eucaristía de la Cena del Señor y Lavatorio de los pies.

Viernes Santo (15 de abril)

12 m. Celebración de la 7 Palabras.

3:00 p.m. Liturgia de la Palabra y Adoración de la Cruz.

Sábado Santo (16 de abril)

8:00 p.m. Solemne Vigilia Pascual. Se realizarán bautismos de adultos.

Domingo de Resurrección (17 de abril)

8:00 a.m. Eucaristía.

11:00 a.m. Eucaristía.

• Diócesis de Nuestra Señora de la Altagracia en Higüey: Basílica Catedral Nuestra Señora de la Altagracia

Domingo de Ramos (10 de abril)

8:15 a.m. Celebración del Domingo de Ramos.

10:30 a.m.; 12:00 m. y 5:30 a.m. Eucaristía.

Lunes Santo (11 de abril), Martes Santo (12 de abril) y Miércoles Santo (13 de abril)

8:30 a.m. Eucaristía.

6:00 p.m. Eucaristía.

9:00 p.m. Confesiones.

Jueves Santo (14 de abril)

9:30 a.m. Misa Crismal.

6:00 p.m. Eucaristía de la Cena del Señor.

Viernes Santo (15 de abril)

9:00 a.m. Santo Viacrucis.

1:00 p.m. Sermón de las 7 Palabras.

3:00 p.m. Pasión del Señor.

Sábado Santo (16 de abril)

9:00 a.m. Confesiones.

8:00 p.m. Solemne Vigilia Pascual.

Domingo de Resurrección (17 de abril)

8:30 a.m. Solemne Eucaristía.

10:00 a.m.; 12:00 p.m. y 5:30 a.m. Solemne Eucaristía de Resurrección.

• Diócesis de San Juan de la Maguana: Parroquia Catedral San Juan de la Maguana

Domingo de Ramos (10 de abril)

8:00 a.m. Misa Domingo de Ramos, iniciando con procesión que partirá desde la Glorieta del Parque Sánchez.

Lunes Santo (11 de abril)

6:00 p.m. Retiro de Mujeres.

6:30 p.m. Santa Misa.

Martes Santo (12 de abril)

10:00 a.m. Misa Crismal.

6:00 p.m. Retiro de hombres.

6:30 p.m. Santa Misa.

Miércoles Santo (13 de abril)

6:00 p.m. Retiro de de adolescentes y jóvenes.

6:30 p.m. Santa Misa.

Jueves Santo (14 de abril)

7:00 p.m. Misa de la Cena del Señor.

Viernes Santo (15 de abril)

6:00 a.m. Laudes.

12:00 p.m. Sermón de las 7 Palabras.

3:00 p.m. Oficio de la Cruz.

5:00 p.m. Santo entierro, saliendo del templo.

Sábado Santo (16 de abril)

6:00 a.m. Caminata mariana del silencio, desde el Obispado hasta la Catedral.

8:00 p.m. Solemne Vigilia Pascual.

Domingo de Resurrección (17 de abril)

10:00 a.m. Misa de Pascua y Bautizos.

• Diócesis de San Pedro de Macorís: Catedral San Pedro Apóstol

Domingo de Ramos (10 de abril)

7:30 a.m. Bendición de los ramos en el Hospital Sagrado Corazón de Jesús.

8:30 a.m. y 7:00 p.m. Eucaristía.

Lunes Santo (11 de abril)

7:00 p.m. Eucaristía.

Martes Santo (12 de abril)

7:00 p.m. Eucaristía.

Miércoles Santo (13 de abril)

7:00 p.m. Eucaristía.

Jueves Santo (14 de abril)

9:00 a.m. Misa Crismal.

7:00 p.m. Misa del lavatorio de los pies.

Viernes Santo (15 de abril)

1:00 p.m. Sermón de las 7 Palabras.

3:00 p.m. Oficio de la Cruz.

4:00 p.m. Santo Entierro.

Sábado Santo (16 de abril)

8:00 p.m. Vigilia Pascual.

Domingo de Resurrección (17 de abril)

9:00 a.m. Eucaristía.

7:00 p.m. Eucaristía.

- Provincia eclesiástica de Santiago:

• Arquidiócesis de Santiago de los Caballeros: Catedral Metropolitana Santiago Apóstol, El Mayor

Domingo de Ramos (10 de abril)

8:00 a.m. Eucaristía y bendición de los ramos.

10:00 a.m. Eucaristía y bendición de los ramos.

6:00 p.m. Eucaristía y bendición de los ramos.

Miércoles Santo (13 de abril)

4:30 p.m. Confesiones.

6:15 p.m. Misa.

7:00 p.m. Procesión con el Nazareno.

Jueves Santo (14 de abril)

9:00 a.m. Misa Crismal, en el salón multiuso de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra.

6:30 p.m. Misa de la Cena del Señor.

7:30 p.m. – 11:00 p.m. Adoración al Santísimo Sacramento.

Viernes Santo (15 de abril)

5:30 a.m. Apertura de la catedral.

8:30 a.m. – 12:00 p.m. Confesión.

1:00 p.m. Meditación de las 7 Palabras.

3:00 p.m. Liturgia de la pasión del Señor.

Sábado Santo (16 de abril)

7:00 p.m. Celebración de la Vigilia Pascual.

Domingo de Resurrección (17 de abril)

8:00 a.m.; 10:00 a.m. y 6:00 p.m. Eucaristía.

9:00 a.m. Bautismo.

• Diócesis de La Vega: Parroquia Catedral Inmaculada Concepción

Domingo de Ramos (10 de abril)

7:30 a.m. Procesión de los ramos, saliendo desde las comunidades hacia el Parque las Flores.

8:00 a.m. Bendición de los Ramos y procesión hacia la Catedral.

8:30 a.m; 10:30 a.m.; 5:00 p.m y 7:00 p.m. Eucaristía.

Lunes Santo (11 de abril)

6:30 a.m. Eucaristía.

6:00 p.m. Misa «Jesús Atado a la Columna».

Martes Santo (12 de abril)

6:30 a.m. Eucaristía.

6:00 p.m. Misa «Jesús Pacientísimo».

Miércoles Santo (13 de abril)

6:30 a.m. Eucaristía.

11:00 a.m. Misa mayor de Jesús Nazareno.

6:00 p.m. Eucaristía y procesión.

Jueves Santo (14 de abril)

9:00 a.m. Misa Crismal.

6:00 p.m. Misa de la Cena del Señor y el lavatorio de los pies. Luego, adoración hasta el mediodía del viernes.

Viernes Santo (15 de abril)

7:00 a.m. Laudes.

1:00 p.m. Sermón de las 7 Palabras.

3:00 p.m. Oficios de la Pasión.

Sábado Santo (16 de abril)

9:00 p.m. Vigilia Pascual.

Domingo de Resurrección (17 de abril)

8:30 a.m.; 10:30 a.m.; 5:00 p.m. y 7:00 p.m. Eucaristía.

• Diócesis de Mao – Montecristi: Catedral Santa Cruz de Mao

Domingo de Ramos (10 de abril)

7:00 a.m. Bendición y procesión con los ramos desde el Parque Central hasta la Catedral.

Lunes Santo (11 de abril)

7:00 p.m. Retiro solo para hombres. Dirigido por el P. Pedro González, párroco de la Parroquia Perpetuo Socorro de Guatapanal.

Martes Santo (12 de abril)

4:00 a.m. Caminata Penitencial desde la Catedral hasta la Parroquia Buen Pastor de Boca de Mao, terminando con la Santa Eucaristía.

7:00 p.m. Retiro solo para mujeres. Dirigido por Sor Annia, de la Congregación P. Luis Variara.

Jueves Santo (14 de abril)

9:00 a.m. Misa Crismal.

7:00 p.m. Eucaristía y Lavatorio de los Pies. Luego, adoración al Santísimo Sacramento hasta el viernes a las 12:00 p.m.

Viernes Santo (15 de abril)

1:00 p.m. Sermón de las 7 Palabras.

3:00 p.m. Oficios Litúrgicos propios del Viernes Santo.

4:00 p.m. Santo Entierro.

8:00 p.m. Marcha del Silencio, los hombres saliendo desde el Hospital y las Mujeres desde Hatico.

Sábado Santo (16 de abril)

7:00 p.m. Bendición del Fuego Nuevo, Bendición del Cirio Pascual, Procesión hacia la Catedral y Solemne Vigilia Pascual.

Domingo de Resurrección (17 de abril)

6:30 a.m. y 8:30 a.m. Santa Eucaristía de Pascua de Resurrección.

• Diócesis de Puerto Plata: Catedral de San Felipe Apóstol

Domingo de Ramos (10 de abril)

6:30 a.m.; 8:30 a.m.; 10:00 a.m. y 11:30 a.m. Misas.

4:00 p.m. Solemne procesión. El punto de reunión será en la parroquia Ntra. Sra. del Perpetuo Socorro y culmina con la Misa en la Catedral San Felipe Apóstol.

Lunes Santo (11 de abril) y Martes Santo (12 de abril)

6:00 p.m. Charla retiro en la Catedral San Felipe Apóstol.

Miércoles Santo (13 de abril)

6:00 p.m Vía crucis interparroquial que saldrá de tienda Sirena, recorrerá todo el malecón hasta llegar a la calle José del Carmen Ariza.

Jueves Santo (14 de abril)

9:30 a.m. Misa crismal en la Catedral San Felipe Apóstol.

7:00 p.m. Misa de la cena del señor y adoración Solemne al Santísimo Sacramento hasta la medianoche.

Viernes Santo (15 de abril)

1:00 p.m. Sermón de las siete palabras en la Catedral San Felipe Apóstol.

3:00 p.m. Celebración de la Pasión del Señor.

4:30 p.m. Procesión del santo entierro.

Sábado Santo (16 de abril)

7:00 p.m. Solemne Vigilia Pascual.

Domingo de Resurrección (17 de abril)

8:30 a.m.; 10:00 a.m.; 11:30 a.m. y 5:30 p.m. Misa.

• Diócesis de San Francisco de Macorís: Catedral Santa Ana

Domingo de Ramos (10 de abril)

8:30 a.m. Bendición de los Ramos en el parque del Cementerio, concluyendo con la Eucaristía en la Catedral.

6:00 p.m. Misa de la tardes.

Lunes Santo (11 de abril)

6:00 p.m. Eucaristía en la cancha Santa Ana.

6:00 p.m. Eucaristía en Centro Parroquial Catedral.

Martes Santo (12 de abril)

6:00 p.m. Vía crucis escenificado con los jóvenes después de misa.

Miércoles Santo (13 de abril)

6:00 p.m. Eucaristía en la cancha Santa Ana y procesión con Jesús Nazareno hasta la Catedral

6:00 p.m. Eucaristía en Centro Parroquial Catedral.

Jueves Santo (14 de abril)

9:00 a.m. Misa Crismal y bendición de los aceites.

6:00 p.m. Eucaristía de la cena del Señor.

9:00 p.m. Adoración al Santísimo Sacramento.

Viernes Santo (15 de abril)

3:00 p.m. Celebración de la Palabra, beso a la cruz y Santo Entierro.

Sábado Santo (16 de abril)

7:00 p.m. Vigilia Pascual.

Domingo de Resurrección (17 de abril)

9:00 a.m. y 6:00 p.m. Eucaristía del Domingo de Resurrección.

- Diócesis Castrense: Parroquia Santa Bárbara

Domingo de Ramos (10 de abril)

8:30 a.m. Bendición de los ramos en el parque de Los Cangrejos, saliendo en procesión hasta la Parroquia.

Lunes Santo (11 de abril)

6:00 p.m. Eucaristía.

Martes Santo (12 de abril)

9:30 a.m. Misa Crismal de la Diócesis Castrense. La celebración se hará con las Fuerzas Castrenses. El coro estará a cargo de la Armada de República Dominicana.

5:00 p.m. Santo Viacrucis.

6:00 p.m. Eucaristía.

6:30 p.m. La Cofradía de Jesús Pacientísimo hace la procesión con la imagen del mismo nombre por las calles de la Pasión. Calles de la Procesión: Calle Mercedes, Avenida Duarte hasta la Padre Billini.

Miércoles Santo (13 de abril)

6:00 p.m. Eucaristía.

Jueves Santo (14 de abril)

6:00 p.m. Misa de la cena del Señor y lavatorio de los pies.

7:00 p.m. Adoración comunitaria eucarística hasta las 10:00 de la noche.

Viernes Santo (15 de abril)

8:00 a.m. Viacrucis por la calle.

9:00 a.m Continuación de la adoración eucarística hasta el mediodía.

5:00 p.m. Celebración de la pasión del Señor.

Sábado Santo (16 de abril)

7:00 p.m. Vigilia Pascual. El encendido del fuego se hará afuera, mientras los feligreses esperan dentro del templo.

Domingo de Resurrección (17 de abril)

10:00 a.m. Eucaristía del Domingo de Resurrección.