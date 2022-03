Abogados de Jean Alain niegan que protegiera a César "El Abusador" en caso David Ortiz

Redacción Digital

Santo Domingo, RD.

La defensa de Jean Alain Rodríguez, pasado procurador general de la República, negó protección alguna al narco César Emilio Peralta, con el argumento de que fue precisamente durante su gestión que se desmanteló la red que dirigía "El Abusador".

Por igual señalan que los actuales miembros del Ministerio Público eran parte del equipo de la Procuraduría y no se refirieron en nada "hasta ese momento". "De igual manera, la fiscalía general de Colombia reconoció públicamente su agradecimiento a las gestiones realizadas por el ex procurador en la captura del capo”, dijo Carlos Balcácer, abogado del exprocurador dominicano.

La defensa de Jean Alain Rodríguez considera que su cliente sale fortalecido “con este tipo de situaciones”, en referencia a la investigación de Ed Davis, pasado comisionado de policía de Boston, que determinó que el pelotero David Ortiz fue mandado a asesinar por César Emilio Peralta.

Carlos Bálcacer señaló que Jean Alain se relanza de manos de la verdad y que si el Ministerio Público sigue acusando a los 12 imputados que guardan prisión es porque es un espaldarazo a la investigación que realizó Rodríguez.

El abogado dijo que conversó la tarde del domingo con el exprocurador, quien le facilitó la información de que David Ortiz había respaldado los resultados de la investigación local con declaraciones en la prensa.

“La mejor opinión del Ministerio Público es que no hay nuevo bajo el sol del caso David Ortiz, ni lo habrá tampoco, no lo va a ver. Incluso si leen las declaraciones que da este irresponsable (Ed Davis) que no se saben las razones (del atentado)”, dijo Bálcacer en rueda de prensa en su residencia esta tarde.

El abogado también se refirió al diario Boston Globe, que publicó la información con los resultados de la investigación privada del caso de Ortiz, al señalar que se trataba de un periódico de quinta categoría.

“Jean Alain no era investigador como tampoco lo es la actual procuradora. A él le lleva un informe el que era jefe de la Policía y el actual fiscal de Santo Domingo Este, Milciades Guzmán, informe que a la fecha de hoy la PGR lo refrenda y endosa”, señaló el abogado.

Bálcacer tildó la investigación de Davis como una falacia y llamó al pasado comisionado de Policía como un “seudo investigador”.

“Es mentira de ese señor y queda David Ortiz con reto y oportunidad de aclarar que en ningún momento Jean Alain lo conminó a él a que endosa la investigación”, indicó el abogado.

Dijo que la investigación de Davis le costó 2 millones de dólares al pelotero dominicano y que ellos lo autorizaron para que el 30 de octubre dijera que la investigación de Ed Davis coincidía con la que había hecho Jean Alain Rodríguez.

Carlos Bálcacer dijo que hoy día los 12 acusados que se encuentran presos en las cárceles de La Victoria, Najayo y otras del interior del país son las personas más felices de la tierra. “Y hay que tener mucho cuidado porque ahora van a construir un túnel para escaparse de ese hecho criminal”, dijo.

“La verdad que tenemos es esta, no hay otra verdad. Siempre hay duplicidad de criterio en la sociedad dominicana”, dijo Bálcacer, en referencia a segundas teorías que la sociedad ha asumido en los casos del robo de Vimenca o en el asesinato del casacambista Héctor Méndez.

“Jean Alain nunca llamó a David Ortiz para conminarlo a apoyar la versión del Ministerio Público. No es verdad que requirieron a Jean Alain para una investigación, no hay forma”, dijo.

Comunicado de la defensa de Jean Alain Rodríguez

