Senador Antonio Taveras Guzmán: "Me queda muy claro que me acechan... si eso es ser atrevido, soy muy atrevido"

Redacción Digital

Santo Domingo, RD

El senador por la provincia Santo Domingo, Antonio Taveras Guzmán, escribió a través de su cuenta de Twitter “que tiene claro que lo acechan”, al citar un tuit del presidete de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco sobre la sesión celebrada este jueves.

En esta primera legislatura ordinaria Pacheco denunció que había un senador que estaba “poniendo en peligro las buenas relaciones entre diputados y senadores”.

Pacheco, quien evitó dar el nombre del senador, lo calificó como un “atrevido” al tiempo de señalar que los diputados no le iban a permitir esa actitud y que lo estaban “acechando" y "chequeando”, al tiempo de asegurar que tomarían las medidas para evitar el conflicto.

“Me queda muy claro que me acechan, desde que el danilismo quería modificar la constitución para permanecer en el poder, cuando salimos a las calles a impedirlo, el DNI y otros nos acechaba”, expresó el senador en un tuit.

“Ni antipolítica, ni antipartido. Anticorruptos, eso sí. Antiimpunidad también”, agregó en el mismo mensaje.

A pesar de que el presidente de la Cámara de Diputados evitó mencionar nombres, sus declaraciones vienen un día después de que el senador de la provincia Santo Domingo, Antonio Taveras, dijera que los diputados tienen la culpa del fracaso en la aprobación del proyecto de ley del Código Penal.

Taveras Guzmán añadió que "si eso es ser atrevido, soy muy atrevido, también soy un patriota, demócrata y representante de la Provincia más grande, no cedo a extorsiones de la vieja política y lucho desde hace décadas por un mejor país. No me van a callar, ese millón de firmas va. #RecuperemosLoRobado".