Alikate, del caso Discovery, un Trinitario que fue jefe de una cárcel en EEUU y se dedicó a la música en RD

Redacción Digital

Santo Domingo, RD

Un rosario tricolor (blanco, azul y rojo) colgado en su cuello, una bandera de República Dominicana de fondo, dos bocinas, un piano, dos copas con alcohol, que se iban vaciando y llenando a lo largo de la más de una hora que duró la entrevista, fue el escenario que escogió Ángel Rafael Peralta Guzmán (Alikate), y su entrevistador, conocido como Navaja en el grupo Los Trinitarios, para contar cómo se vive en ese mundo.

Señalado por el Ministerio Público como uno de los involucrados en el caso Discovery, “ALIKATE BIG 3BU”, como se hace llamar de forma artística, nació en Pekín, Santiago. El 3BU es (Tri Bu) por Los Trinitarios.

Con casi 13 años, en 1999, se fue a vivir a Estados Unidos, luego de que su madre se casara con una persona nacida en Puerto Rico. Sus deseos eran estudiar para lograr ser piloto.

Viviendo en Norteamérica y siendo un adolescente de más de seis pies, a pesar de su corta edad, le propinó varias puñaladas a otro, según narró, por la impotencia de ser rechazado por los otros niños.

Una persona, conocida como Doggi lo introdujo en Los Trinitarios, luego de ver la “valentía” en que se desenvolvía. Este grupo buscaba defender el “legado de Duarte, Sánchez y Mella” y así proteger a otros dominicanos abusados por boricuas y estadounidenses.

Según narró, la ideología de Los Trinitarios, es luchar contra el abuso y defender al país, aunque otros “se hayan desviado”.

Estando en Los Trinitarios se introduce en el mundo del narcotráfico, vendiendo drogas en Manhattan y Brooklyn.

Explicó que la primera vez que estuvo preso, fue defendiendo a un amigo. Peleó a los cuchillos con otro joven, el cual cayó en coma. Se declara culpable y es condenado a cinco años de cárcel, porque según explicó le “echaron unas muertes arriba”.

Durante su tiempo en prisión logró ser uno de los primeros Trinitarios en convertirse en jefe de una cárcel en EEUU. Tras cerca de seis años detenido, pena que aumentó por conflictos en la prisión, fue deportado a República Dominicana.

Llegó al país con la intensión de no buscar o tener problemas, pero otros amigos lo volvieron a introducir en el mundo de Los Trinitarios para seguir “defendiendo a los dominicanos”.

Para él ser Trinitario ha valido la pena independientemente de todas las cosas que ha vivido.

“Ser Trinitario es prepararse para pelear un combate… Es honor, es un privilegio ser trinitario, porque cada trompón, cada cuchillada que a mí me han dado, tiro, porque me han dado tiro, también es un honor porque yo siempre he estado por el lado derecho, yo nunca he apoyado el atraco”, asegura que un ladrón es como una rata.

En República Dominicana, las autoridades lo condenaron nueva vez por una muerte, que según dice no cometió, y fue llevado a la cárcel de La Vega, donde introdujo a otros jóvenes en Los Trinitarios.

También por problemas que tuvo en esta cárcel lo trasladaron a la cárcel de Cotuí. Según explicó al ver el miedo que le tenían decidió que no quería “eso para su vida”.

Aunque en la entrevista no se especifica cuándo salió de prisión y llegó a la música, Ángel Rafael Peralta Guzmán dice que en sus canciones representa a Los Trinitarios.

Su página de Youtube cuenta con 78,400 suscriptores. Hace más de dos semanas presentó su última producción antes de ser apresado por las autoridades, por su supuesta vinculación en la red dedicada al cibercrimen. El tema lleva por nombre “Código de calle”.

Sus 30 videos lo han llevado a estar en las distintas plataformas de música y tener 103 mil seguidores en Instagram.

Acusación de Operación Discovery

En la expediente de solicitud de medida de coerción el Ministerio Público asegura que Ángel Rafael Peralta Guzmán es socio de facto en el centro de llamadas del imputado Mayobanex Braulio Rafael Rodríguez Fernández donde recluta personas para realizar transferencias espejo de dinero ilícito desde los Estados Unidos de América.

Dicen que utiliza la música urbana fungiendo como cantante de ´´dembow´´ para darle apariencia de legalidad a los bienes que ha adquirido y exhibe, se relaciona con personas del medio artístico urbano y de la comunicación (radio y televisión).

Indican que trafican armas de fuego de forma ilegal.

Dice que con las actividades ilícitas posee una villa de nombre comercial VillaHipolita, un apartamento, un jeep de 2014.

“El imputado Ángel Rafael Peralta Guzmán (a) Alikate, percibió sueldos vía la empresa United Nearshore Operations, en periodo 2008 por RD$1,023.18., sin embargo, es frecuente beneficiario de remesas, las cuales ascienden a RD$36,685.40 y USD$22,012.87, provenientes en su totalidad de Estados Unidos”, asegura el Ministerio Público.