Chantajean a mujeres en redes sociales

Ricardo Santana

Santiago, RD

Mujeres de todas las edades también son víctimas de ex­torsiones y chantajes a tra­vés de las redes sociales, por personas de uno y otro sexo que tienen un gran nego­cio que, según las versiones manejadas por investigado­res policiales y peritos del Ministerio Público, son diri­gidas desde diferentes cár­celes, principalmente de La Victoria.

Las denuncias de mujeres y hombres presentadas en el Departamento de Investi­gaciones de Crímenes y De­litos de Alta Tecnología (Di­cat) y de inteligencia de la Policía y del Ministerio Pú­blico siguen en aumento.

“Soy una madre soltera de dos hijos, conocí un hombre que me interesó mucho, me hizo tres videos llamadas por mi Whatssap, me dijo que hiciéramos bellaquerías a distancia, acepté y ahora me está extorsionando, di­ciendo que si no le deposito 85 mil pesos va expandir el video en todas partes, estoy asustada, ya presenté la de­nuncia”, enfatizó.

Pero su caso no es aislado, es el de otras mujeres, al­gunas comprometidas que han sido víctimas de chan­tajes a través de las redes sociales. Es el caso OAG, si­glas de nombres y apellido que identifican a una seño­ra de 35 años, que acudió a la fiscalía a querellarse en contra de un hombre que ahora la está extorsionando por las redes sociales.

La mujer que tiene su esposo en Estados Unidos con el que ha procreado dos hijos, decla­ró al Listín Diario que se cono­cieron a través de esos siste­mas, se trataron, se citaron y que tras conocerse, luego de conversar, decidieron compar­tir un momento íntimo. Pero lo que ella no tenía en mente jamás, es que el hombre que identifica como Joel, de 33 años, grabó el acto sexual con su celular sin ella darse cuenta y ahora la chantajea pidiendo dinero.

EXTORSIONES

Víctima.

“Me lo mandó, estoy muy asustada, tendré que llegar a un acuerdo, en la Policía y la fiscalía, me dicen que no ceda a ese chantaje, que están dando con esa red”, se quejó nerviosa y confusa la dama.

Advertencia.

La PN y el Ministerio Público piden que tengan mucho cuidado con esas bandas.