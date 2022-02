Surgió una nueva forma de trabajo

Cándida Acosta

Santo Domingo, RD

No solo en Estados Unidos o Europa, donde el trabajador tiene plena garantía de sus derechos laborales, muchos jóvenes, y otros no tan jóvenes, decidieron permanecer en trabajo remoto aún a costa de irse de forma voluntaria, dimitir o buscar una salida negociada, si no se asumía la nueva forma de labores.

También se conocen casos en República Dominicana, donde todavía al igual que el resto del mundo los efectos del coronavirus y sus variantes siguen haciendo efecto. Martín Pérez es un joven de 30 años que voluntariamente decidió dejar el empleo y con el dinero entregado decidió hacer una pequeña inversión, mientras decide si se casa con su novia extranjera o termina sus estudios universitarios o abre un negocio de compras por internet.

“Pero a ese empleo no vuelvo”, dice porque con la pandemia fue enviado a trabajar a distancia con la promesa de mejorar su condición y salario y cuando lo llamaron a asistir de forma presencial se encontró con muchas exigencias para que asumiera responsabilidades de otros y con dos novatos que enseñar en el área y con mejor sueldo. Al igual que Martín, otros jóvenes prefieren el trabajo remoto, por el ahorro que implica no pagar transporte caro por el trayecto al área de labores, compra de comida en la calle, compra de ropas, gastos en peluquería y otros que aunque no compensa con el gasto de energía eléctrica le dan libertad para buscar otros ingresos.

En el país hay tres leyes pendientes de aprobación relacionadas con el teletrabajo, una primera y una segunda resolución emitidas en noviembre y diciembre del 2020 por el Ministerio de Trabajo, sin mucho avance, “porque en muchos lugares se piensa que el teletrabajador no tiene descanso y se ponen tareas fuera de horario y días libres”, cita Martín Pérez como otra de las causas de su salida.

Encuesta Cámara Americana

En el 2020, una encuesta sobre Teletrabajo en República Dominicana: Impacto del Covid-19 y proyección, la Cámara Americana de Comercio AmchamDR, a través del comité TIC, en una muestra aplicada a 1,600 empresas asociadas arrojó como resultado que un 41% de estas organizaciones realizaba trabajo a distancia con su personal, durante la pandemia.

Además, señala la inclinación de las grandes empresas por el trabajo híbrido (combinado- presencial y a distancia). También que un 85% de las empresas estaban satisfechas. o muy satisfechas, con el trabajo virtual y la alta productividad.