Intrant y Digesett realizan inspecciones y pruebas de alcoholemia a choferes en paradas de autobuses

Como medida preventiva ante las constantes salidas de autobuses en paradas urbanas e interurbanas, que se desplazan hacia las diferentes regiones del país en el asueto de la Semana Santa, el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) realiza las inspecciones de lugar que consisten en revisar que cada vehículo se encuentre en condiciones óptimas para transitar.

Asimismo, agentes de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) se encargan de aplicarles pruebas de alcoholemia a conductores con el objetivo de preservar la vida de los transportistas y pasajeros.

"La inspección consiste en chequear los neumáticos, las luces, los cristales y la carrocería. También inspeccionamos que los choferes tengan la matrícula, el seguro, la licencia correspondiente para el vehículo que van a manejar", explicó Job Peralta, supervisor del Intrant.

De igual forma, agentes de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) informaron que se encuentran distribuidos en distintas estaciones de autobuses, aplicándoles la prueba de alcohol en sangre a conductores.

Hasta el momento, según el sargento Jiménez Báez, se les ha aplicado la prueba al menos a 400 choferes y todos los resultados han sido negativos.

Paradas de autobuses

En algunas paradas de autobuses urbanos e interurbanos, el flujo de pasajeros que se trasladan hacia las distintas regiones del país aumenta a medida que transcurren las horas de este Jueves Santo; en otras, se coincide en que la movilización de pasajeros se mantiene lenta, o que fluye con normalidad.

Región Norte

En la parada del Sindicato de Transporte Público de la Región Norte (Sitrapurno), las guaguas partían hacia su destino dentro de 7 a 8 minutos máximo, siendo el tiempo habitual de salida más de 15 minutos.

En esta estación de autobús operan las estaciones de Nagua, Moca, La Vega, Salcedo, Cotuí y San Francisco de Macorís.

Región Sur

En la ruta de guarda que parte hacia provincias y municipios de la región sur como Elias Piña, Valle Nuevo, Hondo Valle, Sabaneta y San Juan, el control de la misma informó que está "lento" el flujo de pasajeros.

"Esta mañana hubo un poco de pasajeros, pero ahora ha bajado. "Mira, esa guagua tiene 40 minutos de Elías Piña y todavía no ha salido; esa de San Juan tiene 28 minutos; esa de Hondo Valle tiene hora y media y todavía no se ha llenado; esa está desde las once ahí", expresó el control de la parada.

Informó que el costo del pasaje se mantiene sin subida: RD$400 para San Juan; RD$700 para Elías Piña; RD$700 para Hondo Valle y RD$600 para El Cercado.

El tiempo de duración estimado para cada guagua salir hacia su destino es de 25 minutos para San Juan; la del Cercado cada 40 minutos y la de Hondo Valle cada 50 minutos.

Región Este

En cuanto que, en las terminales de autobuses que se salen hacia la región Este, como Higüey, Hato Mayor, El Seibo y San Pedro de Macorís, indicaron que el flujo se mantiene lento.

"Ya a esta hora no deberían estar esas guaguas ahí, salen vacías, cada veinticinco minutos", indicó Marco Santana, control de la Parada de El Seibo, Asotrasey.

Mientras que Joel Martínez, control de la parada de Higüey, señaló que el flujo se mantiene normal como en otros días.

Botiquines en las vías

La asistencia en vías de tránsito de la capital destaca esta Semana Santa, ante la entrega de botiquines de primeros auxilios por parte de farmacéuticas reconocidas y organismos institucionales.

Cada unidad entregada contiene gasas, algodón, antigripal, antialérgico, jabón antiséptico, guantes, alcohol y vanditas.