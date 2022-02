Mascarillas: La gente la sigue usando

JHANGEILY DURÁN

Santo Domingo, RD

El Ministerio de Salud Pública emitió una re­solución que mantiene en estado epidémico el territo­rio nacional por la pande­mia del Covid-19 y por tan­to recomienda “el uso de mascarillas en espacios pú­blicos y privados, abiertos cerrados, abiertos y cerra­dos”.

Además, Salud Pública recomienda el uso de mas­carillas especialmente en personas que padecen en­fermedades inmunosupre­soras como VIH, hiperten­sión, cáncer, diabetes, asma, enfisema, bronquitis cró­nica, entre otras, así como quienes convivan en estre­cho contacto con ese tipo de enfermos.

Establece, asimismo, que “será de rigor” el uso de mascarillas en los servicios de transporte masivo de pa­sajeros y “en centros de sa­lud públicos y privados”.

La resolución 0008-22, dada a conocer anoche por la Presidencia de la Repú­blica, dice que se elimina la presentación de tarjeta de vacunación para ingresar a espacios públicos o priva­dos.

Igualmente, informa que se mantiene el esquema de vacunación para personas mayores de 18 años con tres dosis intercaladas en los tiempos establecidos.

“Se recomienda evi­tar aglomeraciones, even­tos masivos, continuar el frecuente de manos, utili­zación de geles desinfec­tantes y el respeto al dis­tanciamiento físico”, dice la Resolución.

Asimismo, recomienda a la población estar atenta a posibles focos de contagio de Covid en sus actividades cotidianas.

Siguen uso mascarilla

Ayer, los usuarios de trans­portes públicos como ca­rros, autobuses y estaciones del metro, la mayoría de la gente continúa cumpliendo las medidas contra el virus.

Así se evidenció en la esta­ción del metro, Centro de los Héroes, donde a pesar de no estar exigiendo tarje­ta de vacunación ni el uso obligatorio de la mascarilla, los usuarios que utilizan el servicio aún prevalecen con las medidas.

“Con todo respeto, no me interesa lo que diga Abina­der, la salvación es propia y yo he tenido dos fallecidos en mi familia a causa de es­te virus, mi mascarilla no me la quito”, afirmó Eusebio Pa­niagua con seguridad, quien se encontraba utilizando los servicios del metro.