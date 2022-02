Presidente del TC español: "Se debe saber por qué se reforma, qué se reforma y para qué se reforma”

Javier Flores

Santo Domingo, RD

El presidente del Tribunal Constitucional de España, Pedro González Trevijano, manifestó que las reformas constitucionales deben tener sus objetivos claros y delimitados a la hora de someterse su aprobación.

"Una reforma Constitucional cuando se insta pues debe satisfacer a unos requisitos, cuáles son esos requisitos, pues de sentido común, instrumentalizarla en un momento de distensión política, tratar de tener el mayor respaldo político y saber por qué se reforma, qué se reforma y para qué se reforma", explicó González Trevijano.

El funcionario español recalcó que no puede hablar en manera específica al "proceso constituyente" de la República Dominicana y que la misma es una reflexión "teórica", ya que como presidente del Tribunal Constitucional de otro país, no puede referirse al caso particular.

"Lo único que les puedo decir con carácter general es que las constituciones de los países modernos, vertebrados institucionalmente como es el suyo, tienen que ser capaces tienen que ser capaces de encontrar un punto de equilibrio entre la nota de estabilidad, respetando los principios y valores y normas definitivas de la Constitución y simultáneamente ser capaz de acomodarla a las circunstancias de los tiempos actuales", argumentó el presidente del TC español.

González Trevijano habló con los reporteros en el Palacio Nacional luego de sostener una reunión "cordial" con el presidente Luis Abinader y el presidente del Tribunal Constitucional Dominicano, Milton Ray Guevara.

En el país actualmente se encuentra siendo discutida una posible reforma Constitucional, a solicitud del Poder Ejecutivo, en dónde se plantea el cambio de nombre de la figura del Procurador General de la República a Fiscal General y buscarle un reglamento para que el mismo sea nombrado independientemente fuera del poder del Presidente de la República; además se plantea un cambio en las escogencias de las altas Cortes, solicitando que los mismos no aparezcan en ningún padrón de ninguna entidad política y la unificación de las elecciones de todos niveles para que sean celebradas el tercer domingo del mes de mayo.