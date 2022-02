Suspendido, por ahora, entrega carnet para “habitantes fronterizos”

Javier Flores

javier.flores@listindiario.com

Santo Domingo, RD

El plan piloto con el que se implementaría la entrega de unos “carnets de habitante fronterizo” por parte de la Dirección General de Migración (DGM) a los pequeños comerciantes haitianos que participan en los mercados binacionales en la frontera, ha sido suspendida debido a la situación socioeconómica que vive Haití.

Durante una visita al director de Listín Diario, Miguel Fanjul, el director general de Migración, Enrique García, explicó que esos carnets estaban supuestos a ser expedidos el mes pasado y no el día de la Independencia Nacional, como había sido difundido.

“Ese carnet no se pondrá en vigencia por el momento debido a la situación de inestabilidad vivida en la vecina nación, además de algunas situaciones técnicas que nos faltan por estudiar; la entrega estaba supuesta a realizarse el 27 y el 28 de enero pero decidimos suspenderla hasta tanto mejoren las condiciones de la vecina nación”, detalló García al expresar las razones de la suspensión.

El funcionario agregó que no se tiene una fecha de cuándo se iniciaría con el plan piloto de la entrega de ese carnet pero sí enfatizó que a su entender, el mismo es un “primer intento” para controlar esa zona fronteriza con los mercados binacionales. “Yo sí creo que ese es el primer paso para controlar la frontera, ese es un simple carnet que no da ningún derecho al ciudadano haitiano…ellos no pueden dormir aquí, ni podrán salir de la demarcación que les toque”, manifestó García, tras agregar que tampoco les da derecho a trabajar fuera de su lugar en el mercado donde laboren.

El plan piloto

Los carnets fronterizos están establecidos en la resolución número 09-2021, que a su vez fue creada según la Ley General de Migración. Su objetivo es establecer el diseño y la implementación del “Plan Piloto de Ejecución de la Subcategoría Migratoria del Habitante Fronterizo”, para los extranjeros de nacionalidad haitiana, con el fin de colaborar con el buen desenvolvimiento de las actividades socio comerciales que se realizan en esa zona del país.

Estatus temporal

“El estatus temporal bajo la subcategoría de habitante fronterizo es una figura que nace en la Ley General de Migración 285-04 con el fin de dar un estatus temporal dirigido a la población residente en el área de Haití, limítrofe al territorio dominicano, y busca generar el registro de información de esta población migrante y otorgar un beneficio temporal de regularización a quienes cumplan con los requisitos”, indica la resolución 09-2021.

Establece que el estatus de habitante fronterizo tendrá una vigencia de un año; asimismo, la Dirección de Migración podrá cancelar el carnet cuando el habitante fronterizo viole los perímetros de circulación o las condiciones de permanencia, la violación al ordenamiento jurídico dominicano y por incurrir en infracciones a la normativa migratoria con posterioridad al otorgamiento del estatus temporal otorgado.

“Si el carnet dice que una persona está carnetizada para estar en Dajabón y es encontrado en Pedernales, se le cancelará su carnet y será deportado inmediatamente, pero repito todo eso está parado por ahora”, manifestó García, quien estuvo acompañado del encargado de comunicaciones de esa entidad, Carlos Batista.

Sepa más

La frontera es zona sensible

La publicación.

Listín Diario publicó ayer en primera plana la información sobre la entrega del carnet especial, que daría paso libre a los haitianos para trabajar y realizar otras actividades comerciales sin la intención de quedarse en República Dominicana.

Denuncias de robos.

Ganaderos y agricultores de la zona fronteriza denuncian el robo de su producción, por parte de de haitianos que cruzan de manera ilegal o los que trabajan en esas demarcaciones de manera informal.

Inestabilidad.

En Haití ha prevalecido un situación de inestabilidad en los últimos años, que se agravó luego del asesinato de su presidente Jovenel Moise, cuya investigación todavía no finaliza.