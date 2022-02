La República martes, 01 de febrero de 2022

Reconocen a 14 con el premio de la juventud

El presidente Luis Abinader encabezó el acto realizado anoche en el Palacio Nacional.

Laura Castillo

laura.castillo@listindiario.com

Santo Domingo, RD

<p>Entre aplausos y con el orgullo a flor de piel de todos los presentes, fue otorgado anoche a catorce jóvenes dominicanos el Premio Nacional de la Juventud 2022, que incluyó un reconocimiento especial a la ingeniera espacial Scarlin Hernández.</p> <p>La joven es parte del equipo de profesionales que trabaja en la misión del telescopio espacial James Webb de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA), lanzado el 25 de diciembre del año pasado.</p> <p>La vigésima sexta edición del Premio Nacional de la Juventud 2022 inició pasadas las 8:00 de la noche con un espectáculo de luces proyectadas en las paredes del Palacio Nacional, cantos, bailes y a ritmo de merengue.</p> <p>El gobierno reconoció a 14 jóvenes en diferentes categorías y de distintas provincias. Este año la premiación estuvo dedicada a la innovación y al emprendimiento.</p> <p>A partir de esta entrega también la premiación llevará el nombre del recién fallecido sacerdote salesiano Luis Rosario, debido a su labor social, así como por su apoyo y aportes a la juventud dominicana.</p> <p><strong>Orgullo</strong><br /> El presidente Luis Abinader felicitó a los galardonados y precisó que en el ejercicio de su cargo preside muchos actos y entrega muchos galardones, “pero cuando llega este, siento una especial alegría y un orgullo muy profundo como presidente de la República”.</p> <p>El mandatario expresó que los jóvenes dominicanos han demostrado siempre el empuje, la energía, la alegría y la esperanza de construir un país mejor.</p> <p>Abinader recordó que el padre fundador de la República Dominicana, Juan Pablo Duarte, también fue un joven que no se conformó, que peleó y consiguió su sueño.</p> <p>“Siempre he estado convencido de la fuerza arrolladora de la juventud de este país. Y con estos premios y escuchándolos a ustedes me reafirmo en esta idea”, declaró el jefe de Estado al hablar en el acto. Además, indicó que los premios entregados anoche reconocen la valía de los jóvenes dominicanos en multitud de campos.</p> <p>Destacó que este año los premios estuvieran dedicados al emprendimiento y la innovación. “Y esto es muy importante, porque durante estos dos últimos años pandémicos, muchos de ustedes demostraron que son capaces de dar respuestas cuando la sociedad lo demandaba”, añadió el gobernante.</p> <p>Dijo que con los premios procuran reconocer esa valentía, coraje y resiliencia que han demostrado, sabiendo dar la cara por su país y creando importantes proyectos para la mejora de la competitividad y productividad.</p> <p>“El país está cambiando, y lo está haciendo rápido, y es gracias, entre otras cosas, a sus aportaciones y empuje”, declaró Abinader.</p> <p><strong>Potencial</strong><br /> Mientras el ministro de la Juventud, Rafael Féliz García, declaró que en medio de las adversidades e incertidumbres que ha traído la pandemia del Covid-19, la juventud dominicana ha hecho gala de todas sus potencialidades para crear, emprender e innovar.</p> <p>“En la visión del Ministerio de la Juventud que estamos relanzando, buscamos mantener encendida la llama que palpita en el corazón de cada joven de la República Dominicana”, dijo el funcionario al pronunciar el discurso central del acto. Dijo que su gestión ha asumido el compromiso histórico de recuperar la institucionalidad y la credibilidad del Ministerio de la Juventud.</p> <p>Prometió conformar todos los mecanismos de participación establecidos en la ley de juventud, impulsar las unidades de juventud municipal, formar los consejos de juventud e iniciar el sistema de información juvenil.</p> <p><strong>Los ganadores</strong><br /> Selin Benjamín Bocio Richardson, en Servicios Sociales Voluntarios a Favor de la Comunidad; Zacarías Bonnat Michel, en Deporte Internacional; Alexy Miguel de la Cruz Báez, en Deporte Nacional; Esmirna Beltré Geraldo, en Aportes a los Derechos Humanos (Niñez, Adolescencia y Juventud); Héctor Luis Farías Bautista, en Desarrollo Cultural; Carlos Edmundo Barriola Rodríguez, en Preservación y Fomento de los Recursos Naturales, y Melvin Vásquez Valerio, en Aportes a la Comunidad Campesina.</p> <p><strong>Otros.</strong><br /> Además, fueron galardonados también Candie Maite Rosario Guerrero, en Liderazgo Político; Melvin Ulises Vargas Sánchez, en Liderazgo Religioso; Rosa Iris Mercado Ventura, en Desarrollo Empresarial y Emprendimiento; Eduardo Sebastián de la Cruz González, en Mérito Estudiantil Preuniversitario;</p> <p><strong>Más renglones.</strong><br /> Misaela Reyes de Jesús, recibió el premio en Mérito Estudiantil Universitario; Niwrka Miguelina Tejeda Féliz, en Superación Profesional, y Niuvery Rojas Fernández en Superación y Logros Personales.</p>