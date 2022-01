Las pensiones especiales, discreción de millares de pesos

Javier Flores

Santo Domingo, RD

El concepto de “pensiones especiales” ha sido muy utilizado a lo largo de los 16 meses de la administración del presidente Luis Abinader.

Comenzó el 26 de agosto, apenas a 10 días de la instauración del nuevo Gobierno, cuando se le concedió una “pensión especial del Estado Dominicano” al cantautor Erasmo Cáffaro Durán, conocido por todos como “Niní” por un monto de RD$160,000 al mes.

En el transcurso de ese año y cuatro meses (agosoto 2020- 15 de diciembre 2021), otras 791 pensiones especiales, aparte de las de Niní Cáffaro, han sido entregadas y/o elevadas por el Gobierno del Partido Revolucionario Moderno (PRM), entre ellos artistas, poetas, maestros y algunos servidores públicos que no aplican para una pensión regular del Estado.

Alguna de esas pensiones han sido criticadas por gran parte por la población, principalmente aquellas que han sido otorgadas a personalidades del arte y la música o sus familiares.

Dentro de las más cuestionadas está la otorgada a Nelly Josefina Flores de Ventura, viuda del artista y dirigente político Juan de Dios Ventura Soriano (Johnny Ventura) por RD$75,000 mensuales.

La pensión fue asignada a la señora Flores de Ventura mediante el decreto 674-21 emitido el pasado 25 de octubre, pero no fue hasta la segunda semana del mes de diciembre que la información se hiciera pública.

El popular merenguero falleció el 28 de julio de un paro cardíaco en la ciudad de Santiago y estuvo casado por más de 50 años con la señora Flores.

A través de las redes sociales, los ciudadanos cuestionaron la cantidad de dinero entregada a la viuda de Johnny y pusieron en comparación con las pensiones especiales otorgadas a los familiares de los bomberos que perdieron la vida sofocando el incendio que consumió las instalaciones de la tienda Casa Mora, en La Vega.

Según el decreto 736-21, el Gobierno le da mensualmente RD$35,000 a Gerturidis Ysabel Montaño Santiago, Dominga Jiménez y Leonel de Jesús Farías Joaquín.

Ambas disposiciones gubernamentales señala que en tres meses luego de su ordenanza, la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones debía hacer efectivo el pago de la pensión, siempre y cuando los beneficiarios hayan realizado el proceso de inclusión en la nómina de los Jubilados y Pensionados Civiles del Estado ante la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones a cargo del Estado del Ministerio de Hacienda.

¿A quiénes se les otorgan las pensiones especiales?

Aunque solo se señalan los casos de pensiones especiales a los artistas, también en este año y cuatro meses de Abinader, maestros, periodistas, dirigentes comunitarios, servidores públicos, entre otros, han recibido esa gracia del Estado o se le aumentó las que ya tenían.

También dirigentes políticos y empresarios han sido beneficiados con esa pensión. Tal es el caso de Wilfredo Alemany, comunicador y dirigente político, quien mediante el decreto 694-21 se le concedió una de 75,000 pesos mensuales.

Alemany fue candidato a diputado del Partido Revolucionario Dominicano (PRD) en el Distrito Nacional en los pasados comicios generales, celebrados en el año 2020; además se desempeñó como el director de comunicación estratégica de la Central Termoeléctrica de Punta Catalina del consorcio estatal Cdeee, desde 6 de enero de 2017.

Como comunicador, Alemany trabajó en Radio Popular, Hoy Mismo, que se transmite por Color Visión, y el programa Buenas Noches en el canal 13, también fue vocero y Director de Comunicaciones de la Junta Central Electoral (JCE) bajo la presidencia de Manuel Ramón Morel Cerda, entre los años 1998 a 2000.

Otra que sale a destacar es la pensión especial de Alejandrina Germán, exministra de la Mujer, de Educación y de Educación Superior que ha permanecido durante toda su carrera política en las filas del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), partido el cual gobernó por 16 años y es el principal adversario político de esta administración.

El decreto 288-21, emitido el 29 de abril del 2021, establece que el Estado le pagará mensualmente unos RD$150,000 mensuales, siempre y cuando opte por cobrar ese pago especial del Gobierno; en esa misma disposición gubernamental, recibió el beneficio estatal la exdefensora del Pueblo Zoila Martínez Guante por el mismo pago; también se pensionó a María Caamaño Deñó, hermana del héroe de la Revolución de 1965, Francisco Alberto Caamaño, y exministra de Agricultura.

Pero, ¿qué son las pensiones especiales?

Las pensiones y sus diferentes tipos están legisladas entre las leyes 379-82, sobre Pensiones y Jubilaciones y la 87-01, sobre el Sistema de Seguridad Social Dominicano, sin embargo en ninguna de los textos legales aparece el término de “pensiones especiales”.

Por un lado, la 379-82 otorga pensiones de reparto a los servidores públicos y a los ex cotizantes del desaparecido Instituto Dominicano de Seguros Sociales (IDSS) que puedan demostrar haber aportado el tiempo requerido.

“En adición esa Ley faculta al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo a otorgar pensiones a personas de escasos recursos, así como a deportistas destacados. Pero se supone que éstas son excepcionales, no masivas como está haciendo el Presidente”, señala Arismendi Díaz Santana, el exdirector del Consejo Nacional de Seguridad Social.

De su lado, la ley 87-01 contempla las pensiones contributivas, que son para los trabajadores asalariados, y aquellos que por cuenta propia, coticen y cumplan con los requisitos exigidos; también están las pensiones solidarias (no contributivas), para los envejecientes de escasos ingresos.

¿Cómo se asignan los montos?

Como fue señalado al inicio, los principales ruidos de esas pensiones especiales ha sido la discrepancia en los montos mensuales otorgados a las personas.

Mientras hay pensiones como la de Atanacio Henríquez Gil de 10,000 pesos (dispuesta en el decreto 273-21), está la del abogado Juan Ventura, de RD$70,000 (en el decreto 332-21).

Al no estar contenida en ninguna de las leyes, los montos son colocados a “discreción” del mandatario y así fue confirmado por fuentes a este diario, la cual fue utilizada ya que a pesar de la insistencia de reporteros del LISTÍN DIARIO, no se obtuvo una respuesta oficial de parte de la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones.

“Con estas pensiones graciosas a periodistas, artistas y sindicalistas que no han cotizado, ni viven en un estado de necesidad, el gobierno, no sólo fomenta la desigualdad social, sino además, está enviando una señal equivocada, favoreciendo a quienes no las necesitan, mientras se las niegan a miles de personas como los cañeros, que sí requieren de esa ayuda del Estado”, indicó Díaz, quien además fue redactor de la Ley del Sistema de Seguridad Social Dominicano.

“Las pensiones especiales se dan porque en realidad no existe un sistema”

El dirigente sindicalista Rafael (Pepe) Abreu señaló que esas pensiones especiales suceden porque en el país “no existe realmente” un sistema de pensión y jubilación “funcional”.

“Eso es propio de un país que no tiene organización, que no tiene un sistema previsional y por eso ocurren estas pensiones así, especiales”, detalló el sindicalista.

Abreu explica que lo “ideal” fuera que ese tipo de pensiones no tuvieran que ser otorgadas, pero como no hay un sistema “previsional” que acogiera a todos los ciudadanos, esas pensiones a populares artistas no serían vistas como “un privilegio” por el resto de la sociedad dominicana.

“Hay que tener en cuenta que aunque usted vea muchas veces a esas personas, manifestándose y haciendo presentaciones artísticas, cuando usted va al fondo ocurre que no acumulan ninguna riqueza, ni tienen absolutamente nada y cuando le llegan el punto de que no pueden trabajar más, como en el fondo son informales, a la hora de la verdad, usted lo ve padeciendo miseria, hambre, que es el caso de la mayoría y por eso el presidente pues le otorga esas pensiones especiales”, argumentó Abreu.

El sindicalista también ha sido uno de los beneficiados por las pensiones especiales, el decreto 185-21 del 22 de marzo, le otorga una pensión de RD$75,000 a él y otros dirigentes de la lucha por los derechos laborales.

El impacto económico

Entre las 792 pensiones especiales que hasta el momento ha otorgado o elevado Luis Abinader, se compromete un total de RD$27,863,700 mensuales en el pago de las mismas, en el caso de que todos hayan optado por quedarse con la misma.

“Dudo que exista un estudio serio sobre el impacto fiscal a mediano y largo plazo de esas entregas graciosas y en la mayoría de los casos, inmerecidas de acuerdo a la Ley. Con esta práctica, se contradice la política de fomentar una asignación más racional, austera y equitativa de los recursos que aportamos todos los contribuyentes. Y el Estado continúa siendo un generador de mayor desigualdad e injusticia social”, añadió Díaz, al ser consultado por este diario para realización de este trabajo.