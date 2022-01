Margarita cuestiona transparencia contrato fideicomiso de Punta Catalina

Redacción Digital

La exvicepresidente de la República, Margarita Cedeño, cuestionó las recientes decisiones tomadas por el Gobierno y el Congreso Nacional en torno a la administración de la central termoeléctrica Punta Catalina.

A través de un hilo en su cuenta de Twitter, Cedeño dice no estar en contra de un fideicomiso para administrar Punta Catalina, pero que no ha habido suficiente transparencia con respecto al contrato sometido y aprobado por el Congreso Nacional.

“Punta Catalina es patrimonio del pueblo dominicano. Su construcción ha sido indispensable para la transformación del país… Un bien del Estado no puede ser una oportunidad de negocio. No objeto la figura del fideicomiso, puede que sea la mejor manera de administrar Punta Catalina, habrá que verlo. Sin embargo, el contrato sometido al Congreso no refleja la necesidad de proteger los intereses del país”, tuiteó.

Sobre esto último Cedeño dijo que hay una “falta de transparencia e información” sobre el contrato firmado y reclama un “debate” con todos los datos, términos y condiciones.

“La buena política y la transparencia se ejercen con vocación de servicio para la colectividad y este contrato de fideicomiso no tiene esa vocación. No podemos permitir que el cambio sea un intercambio de nuestro patrimonio. ¡Así no!”, manifestó la exvicepresidente.

