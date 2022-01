Clases se ofrecieron ayer entre la virtualidad y presencialidad

Yasmel Corporán

Santo Domingo, RD

Las clases virtuales se han convertido nuevamente en la modalidad predominante en los centros educativos de la capital. Si bien la inasistencia de los estudiantes va decreciendo conforme avanzan los días, el alumnado que recibe docencia desde casa es mayoría.

La Escuela República de Haití solo se encuentra impartiendo docencia presencial en los tres primeros grados de primaria. El resto de los estudiantes toman clases a distancia.

En los pasillos del plantel educativo se puede observar el contraste de escenarios entre las aulas que se encuentran ocupadas por alumnos y maestros y las que exhiben al docente frente a su computador, desempeñando su labor a través de la pantalla.

“Nosotros nos hemos acogido al llamado de la ADP, sin embargo si el niño o la niña viene al centro, estamos en el deber de recibirlos y darles clase”, manifestó Dulce Delgado, directora del centro educativo, quien sostuvo además que los protocolos sanitarios están siendo aplicados de manera rigurosa para preservar la salud de cada estudiante que decida acudir al plantel y evitar contagios por coronavirus.

No obstante, las maestras reconocen que esa tarea es más difícil cuando se trata de los más pequeños. “Todos los días les explicamos la importancia de usar la mascarilla, de lavarse las manos y de mantener el distanciamiento, pero no es suficiente porque por la edad que tienen no comprenden el virus, así que hay que estar al pendiente de su cuidado permanentemente”, precisó Fior Daliza Acevedo, una de las docentes.

Por otro lado, el Centro Educativo Juan Pablo Duarte y el Colegio María Inmaculada se mantienen entre la virtualidad y la presencialidad, dividiendo desde el primer día a sus estudiantes en dos grupos, para controlar el aforo en las aulas y facilitar las medidas protocolares.

Kenia Guzmán y Óscar Giraldo, estudiantes del Centro Educativo Juan Pablo Duarte, aseguran que prefieren recibir docencia presencial.