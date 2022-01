Ómicron, Delta y Flurona atacan combinadas en el país

Doris Pantaleón

doris.pantaleon@listindiario.com

Santo Domingo, RD

Aunque la variante Ómicron del Co­vid-19 está presente en todo el terri­torio nacional, detectada en el 93% de las muestras analizadas, la variante del­ta aún está presente en las provincias de mayor den­sidad poblacional provo­cando gravedad e interna­miento en pacientes.

Ante esa realidad, las autoridades llaman a la población a no descuidar­se ante los síntomas del Covid-19, pensando que se trata de una simple gri­pe y aconsejan mantener­se atentos a los síntomas, buscar ayuda médica, cui­darse y mantener firmes las medidas preventivas.

“No es una simple gri­pe, es Covid-19, hay que seguir cuidándose. Del­ta está presente en las de­marcaciones de mayor densidad poblacional, como el Distrito Nacional, Santo Domingo, La Vega, Santiago, en zonas de mayor densidad poblacional”, alertó el direc­tor de Epidemiología, Ronald Skewes.

Recordó que desde junio a agosto pasado la variante predominante en el país fue la gamma; a partir de agos­to empezó la delta y después de la segunda semana de di­ciembre la Ómicron, siendo en la actualidad la predomi­nante.

Reveló que de 842 mues­tras secuenciadas en el Labo­ratorio Nacional Dr. Defilló tomadas desde 22 diciembre pasado al cinco de enero, en el 93% se detectó Ómicron, la delta estuvo presente en más del uno por ciento y el resto fueron indeterminadas.

Caso autóctono de “flurona”

Asimismo, el director Nacio­nal de Epidemiología confir­mó la identificación en el país de un caso de coinfección de influenza y Covid-19, deno­minado como “Flurona” en una paciente, pero no tuvo mayor impacto y fue mane­jado de manera ambulato­ria.

El especialista recordó que la coinfección de virus no es nada nuevo, “es algo banal”, porque en el país han tenido casos en el que se identifican dos y tres virus en una mis­ma persona, y como ejemplo citó la influenza y dengue.

La paciente que dio posi­tivo a “flurona”, fue identifi­cada el primero de noviem­bre, y fue confirmado ayer en pregunta periodística. Recientemente el Ministerio de Salud Pública había in­formado a Listín Diario que se llevaba a cabo una vigi­lancia del tema y que se ha­bían analizado por lo menos 40 muestras en el Laborato­rio Nacional, pero que ningu­na había resultado con dicha combinación de ambos virus circulantes en el país.

Dijo que la paciente no es­tuvo hospitalizada en ningún momento y pasó todo el pro­ceso en su casa con antigripa­les y algunos antivirales.

Detalló que ese caso es au­tóctono, ya que la pacien­te no había salido del país ni había estado en contacto con otras personas. “Se puede dar esa constelación. No es algo del otro mundo. Es algo que se observa durante años de una misma persona que puede tener varios virus”.

Piden continuar la vacunación

Al respecto, el ministro de Salud Pública, doctor Daniel Rivera, exhortó a la pobla­ción continuar con el cuadro de vacunación con sus dosis correspondientes hasta com­pletar el refuerzo con la cuar­ta dosis, ante la evidencia del alto riesgo de contagio que representa la variante Ómi­cron que está circulando en todo el territorio nacional.

Dijo que se mantienen vi­gilantes a los casos de perso­nas no vacunadas hospitali­zadas que son afectadas por las variantes Ómicron y Del­ta, en esta última los pacien­tes presentan mayores com­plicaciones cuando no están inoculados.

Pruebas innecesarias

El titular de Salud hizo un lla­mado de conciencia a las per­sonas que se están realizando pruebas innecesarias y tam­bién dijo que se les está dan­do seguimiento a los indivi­duos que están falsificando pruebas de positivo a negati­va y viceversa.

“Les pido a los ciudadanos ser más racional cuando va­yan a realizarse una prueba para detectar el virus. Si no presentan síntomas, ni afec­ciones de cuidado, no reali­zarse la prueba al menos que no sea específicamente aque­llas de seguimiento”.

También recordó que las escuelas representan espa­cios seguros ante la enferme­dad por tanto recomienda el regreso a clase.

En ese contexto, señaló que la Asociación Paname­ricana de Infectología apro­bó la inoculación infantil de Sinovac y Pfizer, dijo que aproximadamente 18 países están con la vacunación in­fantil “Nosotros solo espera­mos el proceso de rigor para poder iniciar con la vacuna­ción de los pequeños”.