Epidemiología confirma un caso de flurona en el país, pero no de gravedad

Deyanira Polanco

Santo Domingo, RD

El director Nacional de Epidemiología, Ronald Skewes, confirmó que en el país se detectó un caso de flurona, la combinación de influenza y coronavirus en una paciente, pero no tuvo mayor impacto.

El especialista dijo que no es nada nuevo, “es algo banal”, porque en el país han tenido casos en el que se identifican dos y tres virus en una misma persona, y como ejemplo citó la influenza y dengue.

La paciente que dio positivo a flurona, fue el primero de noviembre, y confirmado este miércoles ante la pregunta insistente de una periodista.

“Un caso de que ella estuvo afectado en ningún momento ingresada ni hospitalizada, pasó todo en su casa con antigripales y algunos antivirales” explicó en la rueda de prensa semanal que ofrecen las autoridades de Salud Pública sobre Covid-19.

Detalló que ese caso de flurona es autóctono, aunque no dijo en que provincia ocurrió, ya que la paciente no había salido del país ni había estado en contacto con otras personas. “Se puede dar esa constelación. No es algo del otro mundo. Es algo que se observa durante años de una misma persona que puede tener varios virus”.

El caso fue detectado en laboratorio de República Dominicana y, según el doctor Skewes, hasta ahora el país tiene la capacidad para detectar influenza y Covid y sí han identificado un caso.