Diputado insta a legisladores a aprobar Código Penal lo antes posible

Santo Domingo, RD

El diputado del Partido Revolucionario Moderno (PRM) por La Romana, Eugenio Cedeño, pidió a sus compañeros de la Cámara Baja aprobar lo antes posible el Código Penal, en razón de que considera no se puede estancar por uno o dos temas de interés individual, minimizando las luces que contiene el resto de la pieza legislativa.

“Hay cosas que un grupo quiere incluir y otras de otro grupo; vamos a aprobarlo y seguimos para adelante, porque el país no puede detenerse. La dialéctica legislativa debe continuar”, manifestó el legislador.

Cedeño consideró que en esta pieza hay una confrontación filosófica en torno a las ideas y cada diputado debe defender sus creencias y la de su gente, pero que eso no sea un obstáculo que impida la aprobación del Código Penal.

“Llamo a votar por el Código porque el país lo está esperando. Lo espera la iglesia católica, la evangélica, los ateos, los agnósticos y todos los ciudadanos. Esta pieza está llamada a ser un pacto para darnos una norma que permita la convivencia y la paz social”, enfatizó el diputado por La Romana.

También señaló que la responsabilidad de los legisladores es nivelar la diversidad que se manifiesta en el país, porque ellos son la representación popular, sobre todo considerando que “este Código Penal marca un rumbo moral del pueblo dominicano y debe recoger el pensamiento colectivo convirtiéndose en un norte”.

Sobre la aprobación de normas que algunos consideran son innecesarias, Cedeño apuntó que la pieza debe ser lo más clara posible e incluir todas las variables penales porque, el hecho de que no se usen todos los días no significa que no se vayan a necesitar.