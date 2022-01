Prueba antígeno es fiable en primeros tres días del contagio

Doris Pantaleón

Santo Domingo, RD

Las pruebas de antígenos tienen un valor diagnóstico para detectar el virus del Covid-19, pero ante los cambios de la variante ómicron en la carga viral, su resultado es más confiable si se realiza en los primeros tres días de inicio de las manifestaciones clínicas.

Si la prueba de antígeno se hace antes o después de ese período, la sensibilidad va disminuyendo y por consiguiente, los resultados podrían ser falsos negativos.

Así lo explica el virólogo de la Universidad Iberoamericana (UNIBE), Robert Paulino, quien señala que no se puede decir de manera absoluta que las pruebas diagnósticas no son útiles o predictivas para el diagnóstico, porque sería un error, ya que sí tienen su valor diagnóstico. “El asunto es que en el escenario de una infección de la variante ómicron, el virus tiene una diferencia en la carga viral y la sensibilidad se ve afectada en los extremos de la infección. Entiende que por esa razón, en estos casos, ante la sospecha por manifestaciones clínicas que sean altamente sospechosas de Covid-19, los médicos recomiendan hacer la prueba PCR de manera subsiguiente. No obstante, reconoce que eso tiene connotaciones financieras porque primero debe hacerse la de antígeno que cuesta entre 1,700 y 2,000 pesos y la PCR va a costar entre 4,700 y 5,000 pesos.