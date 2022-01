Exjuez TSE: "El presidente de la República me cubió, no cumplió conmigo"

Redacción Digital

Santo Domingo, RD

El exjuez del Tribunal Superior Electoral (TSE), Ramón Madera Arias, reclamó que tras su salida de esa institución, no lo designaron en un puesto diplomático, como supuestamente el presidente, Luis Abinader, había prometido.

Según alegó Madera Arias, el presidente formó una comisión encabezada por su “gran amigo” Víctor D’ Aza, para designarlo en una embajada o consulado de Estados Unidos, promesa que el jefe de Estado “no le cumplió” y lo dejó esperando por el puesto.

“Lamentablemente, el presidente de la República me cubió, no cumplió conmigo, y me dejaron con el traje hecho. Pero estoy vivo y sigo haciendo lo bien hecho, todo por el bien de la República Dominicana”, dijo Madera Arias durante un acto de reconocimiento en Montecristi.

Según el exjuez, de no haber sido por él Abinader “no sería presidente”.

“En las pasadas elecciones yo sude la faja, estaba en juego la democracia, y había un sector que quería quedarse en el poder, y si un hombre como yo, no se empatalona, Luis Abinadre no sería presidente de la República”, vociferó en su discurso.

El exjuez participó para ser reelegido nuevamente como miembro del TSE, pero no fue seleccionado por el Consejo Nacional de la Magistratura.

De igual manera, participó en el concurso para ser escogido en el pleno de la Junta Central Electoral (JCE), pero tampoco fue tomado en cuenta.