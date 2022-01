"Flurona": Investigan 40 muestras para saber si hay casos en el país

Doris Pantaleón

Santo Domingo, RD

El país ha investigado más de 40 muestras de pacientes con síntomas característicos de los virus del Covid-19 y la influenza para determinar si hay contagios simultáneos, conocido como flurona, pero hasta el momento no ha confirmado ninguno.

De acuerdo a las informaciones del Ministerio de Salud Pública los cruces de muestras se han realizado en el Laboratorio Nacional Dr. Defilló y en todas las muestras investigadas se han obtenido resultados positivos al Covid-19 o a la influenza, pero en ninguno de los casos se ha confirmado la doble infección.

No obstante, el país mantiene un seguimiento de los nuevos hallazgos de dicha combinación de virus dados a conocer por Israel, e investigando las pruebas de casos sospechosos, aseguró el gerente de Comunicaciones del Ministerio de Salud Pública, doctor Carlos Suero.

Dijo que la vigilancia es llevada bien de cerca por la Dirección General de Epidemiología y el viceministerio de Salud Colectiva, quienes hasta el momento tienen registro de 43 muestras secuenciadas y cruzadas en el Laboratorio Nacional.

Recientemente, Israel informó que detectó su primer caso de contagio simultáneo de Covid-19 y virus de la gripe, conocido como “flurona”, en una mujer embarazada sin vacunar, de acuerdo a reportes de prensa de la agencia Efe, que señala que el Ministerio de Sanidad israelí, detalló que la mujer fue dada de alta el día 30.

DATOS

No descarta doble infección

Al respecto, el neurocirujano José Joaquín Puello dice que no se descarta la presencia de casos de esa doble infección debido a que se está en la época de la influenza estacional, y los virus se combinan, por lo que no será nada extraño que se encuentren combinados en algunos pacientes.

Dijo que, aunque el personal de salud está vacunado contra el Covid y la influenza, es recomendable seguir protegiéndose, por lo que recomienda usar doble mascarilla, no aglomerarse, mantener distanciamiento con los pacientes para evitar que se afecte ese personal de primera línea.