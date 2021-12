Auge gripe y Covid obliga al regreso del teletrabajo

Jhenery Ramírez / Patria Reyes Rodríguez

Santo Domingo, RD

La gran cantidad de personas con síntomas de fuertes procesos gripales, influenza o Covid-19 han obligado a empresas o instituciones públicas a regresar de manera parcial al teletrabajo para poder frenar la situación y evitar un mayor ausentismo laboral.

En las últimas semanas se ha notado un incremento en la demanda de pruebas de laboratorio para influenza y Covid-19, pues es alto el número de personas con síntomas de gripe: fiebre, dolor de cuerpo y de cabeza.

Algunas instituciones públicas, donde se han detectado recientemente casos de Covid, según fuentes confiables, ya han tomado medidas internas de enviar a teletrabajar a todo el personal con síntomas gripales y solo mantener de manera presencial al personal necesario hasta que baje la ola de contagios.

Reducen personal

Otras entidades del gobierno han tenido que reducir su personal a un 50% o despachar a los que tienen síntomas debido al coronavirus. Una de esas instituciones es el Ministerio de Deportes, que a través de una circular informó a los viceministros, directores y encargados de departamentos que el personal debe estar reducido al 50% hasta el 7 de enero próximo por los brotes de Covid que han surgido en la entidad.

En el Ministerio de Hacienda, según una fuente anónima, si alguien tiene síntomas, hasta que salen los resultados de su prueba, trabaja desde casa, una medida que se ha aplicado desde hace meses. Mientras el Consejo Nacional de Promoción y Apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Promipyme) está enviando personas con síntomas a sus hogares debido a que parte de su personal ha dado positivo al coronavirus.

En la Dirección General de Alianzas Público Privadas (Dgapp) se dispuso que el personal con síntomas relacionados a los casos de Covid, influenza y resfriado trabaje desde la casa y que solo esté en oficinas el personal esencial en las diferentes áreas, además de que se reforzó el protocolo preventivo frente al coronavirus. En tanto, la Dirección General de Aduanas (DGA) informó que hasta el momento se está trabajando normal y cualquier caso que pueda surgir se tratará con el protocolo establecido por el Ministerio de Salud Pública.

Respuesta del MAP

El ministro de Administración Pública, Darío Castillo Lugo, expresó que en estos tiempos de pandemia, cuando el Poder Ejecutivo o el Ministerio de Salud Pública, presentan nuevas disposiciones, la entidad que dirige ofrece orientaciones a los servidores del Estado.

Sin embargo, agregó que actualmente las autoridades correspondientes no han emitido ninguna medida. “En estos tiempos de pandemia, cuando el Poder Ejecutivo o el Gabinete de Salud emiten disposiciones generales a la población, sobre variantes o situaciones específicas, desde el MAP se emiten orientaciones a los servidores públicos, al respecto. En esta ocasión, aún las autoridades nacionales no han emitido ninguna disposición; por lo que no he dado una declaración”, indicó.

Castillo Lugo recordó que muchos servidores públicos, programan y disfrutan sus vacaciones anuales entre mediados de diciembre y enero por las fiestas navideñas, por lo que actualmente, algunos colaboradores están fuera de las entidades estatales.

En los últimos días el país está registrando uno de sus mayores niveles de positividad diaria, alcanzando cerca del 30% de las muestras procesadas, mientras es el Distrito Nacional y la provincia de Santo Domingo mantienen el 70% de los casos activos que registra la vigilancia epidemiológica.

Ayer las autoridades de Salud Pública pusieron al país bajo alerta epidemiológica con énfasis en en el Gran Santo Domingo, Santiago y San Cristóbal, mientras mantienen altos niveles de preocupación debido al rápido avance de la variante ómicon del Covid-19 entre la población.

Mientras cada día continúa elevándose la lista de colaboradores de instituciones y empresas del sector público y privado que dejan de ir a sus labores debido al virus, registrándose casos de oficinas o departamentos en los que más de la mitad y en ocasiones todos sus integrantes se han infectados del virus.

SEPA MÁS

Advertencia a la población

La vacunación.

Las autoridades sanitarias han advertido sobre la necesidad de completar el esquema de vacunación de tercera dosis; mucha higiene; acudir al médico ante los primeros síntomas y reducir a un 50% la capacidad de personas en estadios y lugares cerrados, y mantener el distanciamiento físico.

Fin de año.

Entre las principales recomendación a la población están también no participar en actividades masivas ni sociales; que las reuniones familiares de fin de año se hagan sólo entre vacunados; evitar el contacto cercano con personas que estén padeciendo afecciones respiratorias o procesos gripales y el uso adecuado de mascarilla asegurándose que esté bien ajustada.