‘Mi país seguro’ gana terreno en los barrios

Helenny Amparo

Santo Domingo, RD

“Se siente, porque se siente” y “está muy aplacado”, fueron las declaraciones de José Viola y Ramón Manzueta, dos comunitarios de La Zurza, sobre la transformación en materia de delincuencia que ha experimentado su sector tras la implementación del programa “Mi país seguro”.

Pero Viola y Manzueta no fueron los únicos en otorgar valoraciones positivas al trabajo de patrullaje y seguridad que realizan los cuerpos del orden en el referido sector. Yosi, una vendedora de frituras, aseguró que “ahora hay más policías”.

“Sí, ellos pasan a todas las horas”, agregó.

De su lado, el capitán Madé Mora, supervisor zonal, indicó que solo la noche del pasado martes, detuvieron a varios ciudadanos con “características sospechosas”. “Anoche tuvimos un operativo por los callejones y detuvimos a 17 personas y luego las depuramos; algunos tenían armas blancas”, manifestó Madé Mora mientras mostraba al equipo de Listín Diario algunas de las piezas incautadas.

En tanto, el encargado de procedimiento, raso Madé Romero, precisó que diariamente retienen entre siete y ocho armas de este tipo.

Asimismo, destacó que hace no más de 10 días realizaron un operativo de entrega voluntaria de armas en la zona del mercado, donde recolectaron unas 50.

Ceros heridos de balas

Mientras que el capitán Madé Mora añadió que, a raíz de este plan, los heridos de balas en La Zurza han disminuido a cero.

“Es más, desde que comenzó el plan no hemos tenido ningún herido de balas”, resaltó, al tiempo que describió que “a esta altura del juego ya teníamos como 12, y ahora no tenemos ni unos”.

No obstante, el encargado del destacamento de La Zurza reveló que aún se escenifican “delitos de arrebatos”, pero que no se trata de moradores del lugar, si no de zonas cercanas.

La Puya

Así como La Zurza, La Puya de Arroyo Hondo también forma parte de las comunidades capitalinas que cuentan con el plan de seguridad ciudadana, allí, recorren sus calles motorizadas de la Policía Nacional, por donde hace algunos meses “no se podía ni caminar después de las seis”.

“Aquí ha mejorado mucho”, contó Fernando Jiménez, mientras repetía con insistencia “mucho, mucho, mucho”. Jiménez dijo tener 35 de sus 50 años viviendo en el lugar y que “ahora es que se está viendo mejoría”.

En tanto, Margarita Rosario señaló que ahora ve a los uniformados “todos los días”.

Respecto al Ensanche la Fe, la comunidad sigue esperando por el destacamento que le fue prometido en la inauguración del proyecto de seguridad.

Sobre el particular, el mayor Jáquez, supervisor de la estación de policía que, por el momento, funciona en un furgón, explicó que ya se han identificado varios terrenos, pero que aún no se ha determinado cuál sería o cuando comenzarían su construcción.

Por otro lado, Leonardo Ruiz, alias Nao, sostuvo que “hay más policías que gente” y ya puede salir tranquilo a su negocio de venta de pollos.

“Yo soy alguien que dice la verdad, ahora yo salgo a cualquier hora, por aquí ha bajado la delincuencia, si fuera otra cosa yo la digo también, pero si están pasando a todas horas”, manifestó. Nao indicó que hace algunos meses sufrió un intento de asalto mientras caminaba a su puesto de trabajo, razón por la que retrasó la hora en que salía de su casa, pero aseguró que ya ha retomado su horario habitual.

”Se llevan a todos”

Contrario a los referidos tres barrios, en Cristo Rey, donde inició el proyecto, los moradores afirmaron que si sienten el patrullaje, pero que cuando pasan “Se llevan a todos”.

“Si se llevan a los delincuentes, está bien, pero tú los ves que se llevan hasta la gente seria que viene cansada de su trabajo”, reveló Juan Evangelista, quien además señaló que hace pocos días se llevaron a un vecino que “estaba tranquilo en la esquina”.

MONITOREO

Recorrido.

Durante el recorrido realizado por este medio por los cuatro sectores de “Mi país seguro”, el equipo pudo constatar la circulación de uniformados en motocicletas y camionetas. .

Proceso.

“Mi país seguro” inició formalmente el cinco de junio en Cristo Rey y se extendió a La Puya, La Zurza y el Ensanche la Fe, el 28 de septiembre.

Este plan también está siendo aplicado en San Francisco de Macorís y Santiago con el objetivo de bajar los niveles de inseguridad en el país.