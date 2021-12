El cambio de discurso de Pagán: del "trabajo transparente" a admitir corrupción

Paul Mathiasen

Santo Domingo, RD

El “trabajar con transparencia” era la frase que repitió constantemente en diversos programas de televisión donde era entrevistado Francisco Pagán Rodríguez, ex director de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (Oisoe), y quien ahora es imputado por presuntos casos de corrupción.

Años atrás, cuando aún ocupaba el cargo de director de la Oisoe, Pagán pasó por varios espacios televisivos donde se dedicó a propagar un discurso de supuesta transparencia y cambio dentro de la institución una vez él tomó las riendas.

No obstante, cuando los periodistas le cuestionaron sobre varios casos puntuales, Pagán habitualmente se reía, evitaba entrar en detalles, retomaba el discurso inicial e invitaba a un “recorrido” por las instalaciones de la Oisoe o las obras que construía.

“En Oisoe el que se equivoca tiene un problema grave y serio conmigo. Yo tengo 2 años y 7 meses y no hay un solo ruido, nadie se equivoca, hemos transparentado Oisoe y le invito a ustedes (periodistas) para que conozcan el Oisoe de hoy, no es el Oisoe de otros tiempos”, comentó pagán en el programa El Día RD en 2019.

Y justo en ese mismo programa, Javier Cabreja, quien entonces era conductor del programa junto a Huchi Lora, le preguntó sobre la construcción del Malecón de Nagua, pregunta que Pagán evadió y retomó el discurso de las invitaciones y la transparencia.

Situación parecida ocurrió mientras era entrevistado en el programa Hoy Mismo, también hace unos años atrás, cuando reveló que un supuesto contratista le exigió el pago de una deuda de 700 millones de pesos y el exdirector le dijo que en realidad era de 383 mil pesos.

“Usted es un contratista, vamos a suponer y usted dice que yo le debo 700 millones de pesos, yo le digo sí, usted me llena esa mesa de papeles y yo las acepto todas, pero no reviso uno de esos. Me voy al campo y reviso lo que usted me dice que le debo. Entonces vengo y comparo con lo que usted me presentó y hay una diferencia y ese ejemplo de 700 millones de pesos le digo es verdad, te debo 383 mil pesos, esa persona sabe quién es”, reveló en aquel momento.

También, en ese mismo espacio, un periodista le pidió más detalles sobre ese y otros casos y nuevamente Pagán sonrió y desvió el tema.

“En esos 4 años se ha producido. Yo no busco enemigos, porque tengo familia y no quiero que nadie me señale, nadie me va a señalar, entonces mi comportamiento es le guste o no le guste a quien quiera. No estoy ahí para hacerle el gracioso”, expresó el exfuncionario público en ese entonces.

Giro “inesperado”

El discurso de Pagán dio una vuelta de 180 grados luego de que recientemente confirmara al Ministerio Público que se benefició del entramado de corrupción presentado como el caso Anti Pulpo, por el cual fue enviado a prisión preventiva

Pagán Rodríguez confesó al Ministerio Público haber adquirido un apartamento de la Torre Residencial Alco Paradisso, ubicada en la calle José Aybar Castellanos, en La Esperilla, con una superficie de 481.94 metros.

Las autoridades le realizaron una tasación al inmueble, en fecha 27 de noviembre del año 2021, concluyendo el agrimensor Jorge Quezada Valdez, que dicho apartamento poseía un valor de treinta y nueve millones de pesos.

Es en base a esa declaración, Pagán realizó un acta de entrega voluntaria el 10 de diciembre del presente 2021, donde hace la devolución de los diez millones de pesos dominicanos (RD$10,000,000.00), a través de cinco cheques de administración

“El acusado Francisco Pagán Rodríguez reconoce al Ministerio Público que esta es parte de los bienes adquiridos producto del dinero obtenido de las acciones típicas señaladas por el Ministerio Público, porque mediante el acta de entrega voluntaria de fecha 10 de diciembre del 2021, hace entrega voluntaria para fines de decomiso a favor del Estado dominicano”, señala la acusación.