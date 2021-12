Vocero diputado PLD califica de “perversidad” que MP mencione a Danilo en expediente Anti-Pulpo

Santo Domingo, RD

El vocero de los diputados peledeístas, Gustavo Sánchez, consideró como “una perversidad”, que se haga mención del expresidente Danilo Medina en acciones ventiladas entribunales.

Sánchez, también miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, rechazó que se quiera insinuar mediáticamente que el expresidente Danilo Medina es responsable de la acción individual de cada miembro de su familia o funcionarios que formaron parte de su gobierno.

Sánchez, precisó que le corresponde a los tribunales de la República determinar la responsabilidad individual de cada imputado.

“Veo con mucha preocupación el hecho que desde el Ministerio Público se quiera sancionar. Su función es imputar y enviar a los tribunales los expedientes”, enfatizó Sánchez, al ser entrevistado en el programa El Despertador.

Dijo que tanto la directora general de Persecución del Ministerio Público, Yeni Berenice Reynoso, y el titular de la Pepca, Wilson Camacho, han querido hacer valer el poder sobre la base de identificar a personas vinculadas al PLD en supuestos actos de corrupción.

“Si ellos no son políticos para contestar en lo político, entonces a quién le están contestando”, expresó el legislador, al referirse a las declaraciones que ofreció ayer Yeni Berenice, quien dijo que el que quiera discusiones políticas que busque a políticos.

Sánchez manifestó que se han destituido unos 15 funcionarios por supuestos actos de corrupción y que, sin embargo, el Ministerio Público no ha hecho ninguna imputación.

Reiteró que en estos momentos existe una condena mediática contra los exfuncionarios del gobierno de Danilo Medina. “En el momento en que es conducido un imputado a un tribunal de manera muy marcada con un casco protector y chaleco antibala, ya tiene un estigma, sin embargo a su vez imputados de otra organización política son llevados a los tribunales en bermudas y chancletas”.

Aclaró que no están pidiendo que no se imputen y se sancionen, pero quisiéramos hacer valer que el Ministerio Público no puede tener la decisión de presentar todas esas acusaciones como si fuera un capítulo de una telenovela”.

Retiro de bancada del PLD

Los diputados y diputadas del Partido de la Liberación Dominicana abandonaron la sesión ordinaria de este martes, tras mostrar su indignación por la mención que hizo el Ministerio Público al expresidente Danilo Medina, en caso que se ventila en los tribunales.