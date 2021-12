Procuraduría vincula a Aracelis Medina, otra hermana de Danilo, y a su esposo en caso Pulpo

Redacción Digital

Santo Domingo, RD.

La Procuraduría General de la República señala a otra hermana del expresidente Danilo Medina como parte del esquema de supuesta corrupción administrativa develada con el caso AntiPulpo.

Se trata de Aracelis Medina Sánchez, quien durante los años que abarca la investigación se desempeñó como vicepresidenta del Banco de Reservas.

Esa entidad financiera fue usada para más del 95% de las operaciones ilícitas del entramado, dice la Procuraduría en la acusación formal del caso, depositada el pasado viernes.

“El tráfico de influencia gestado desde las entrañas del poder como motor impulsor de las acciones delictivas de la organización”, indica la acusación.

Y continúa: “En la materialización de los actos de corrupción objeto de la presente acusación tuvieron una participación determinante los investigados Aracelis Medina Sánchez, vicepresidenta del Banco de Reservas, entidad utilizada como financiera particular de más del 95% de las operaciones ilícitas del entramado”, indica la acusación formal depositada. Sin embargo, la señora no figura como imputada en el caso.

También vincula a Luis de León, quien presidió la Empresa Distribuidora de Electricidad del Este (EdeEste), cuñado del expresidente Danilo Medina (esposo de Magalys Medina Sánchez, en prisión domiciliaria por el caso).

Con la acusación también se confirma la investigación contra Lucía Medina Sánchez, otra hermana del exmandatario y quien se desempeñaba como diputada por San Juan.

“…precandidata a senadora por la misma demarcación y presidenta de la Fundación de Mujeres para el Desarrollo de San Juan (Fumudesju), anteriormente Asociación de Mujeres para el Desarrollo de San Juan de la Maguana, inc. (Asodemusa), una ONG que obtuvo, por distracciones de fondos disfrazados de donaciones, la suma de unos setenta y ocho millones ciento diez mil pesos (RD$78,110,000.00), recursos en su mayoría utilizados en beneficios personales y financiamiento ilícito de sus diferentes campañas electorales”, indica la acusación.

Operación Antipulpo

El 29 de noviembre del pasado año fue puesta en marcha la Operación Antipulpo, perpetuada por la Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción (Pepca) en la presente gestión de Miriam Germán como procuradora general.

Se trata de una presunta red de corrupción encabezada por Alexis Medina, hermano del ex presidente de la República, Danilo Medina Sánchez, a quien se le acusa de malversar fondos que ascienden a 4 mil 796 millones de pesos de las arcas del Estado dominicano.

Actualmente, el consanguíneo del ex mandatario cumple medida de coerción en el Centro Penitenciario Najayo hombres. Junto a él, figuran como imputados su hermana y ex vicepresidenta del Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas, Carmen Magalys Medina, y el ex ministro de Salud Pública Freddy Hidalgo.

Asimismo son acusados Francisco Pagán, Aquiles Alejandro Sánchez, Fernando Rosa, Julián Suriel, José Santana, Wacal Méndez Pineda, entre otros.