Filántropa revela que ha donado más de 19 mil millones de dólares desde 2019

La autora multimillonaria y filántropa MacKenzie Scott reconoció otros 2.000 millones de dólares en donaciones en una publicación de blog el miércoles, elevando el total que ha regalado desde 2019 a 19,200 millones de dólares.

También reveló nueva información sobre cómo estaba administrando su riqueza, diciendo que había ordenado a los asesores que invirtieran sus fondos en "empresas alineadas con la misión". La mayoría de las subvenciones que hizo en 2024, dijo, se destinaron a reforzar la seguridad económica y las oportunidades.

"Le he pedido al equipo de inversiones que me ayude a administrar los activos en los que estoy trabajando para regalar a fondos fuente y empresas centradas en soluciones con fines de lucro para estos desafíos", escribió Scott. Eso contrasta con "retirar fondos de una cuenta bancaria o de una cartera de acciones que aumenta la riqueza y la influencia de los líderes que ya la tienen".

La mayor parte de la riqueza de Scott proviene de las acciones de Amazon que recibió cuando se divorció del fundador de la compañía, Jeff Bezos. Forbes estima que su patrimonio actual es de 31.700 millones de dólares, incluso después de regalar su dinero durante cinco años.

Gabrielle Fitzgerald, fundadora y directora ejecutiva de The Panorama Group, ha investigado las donaciones de Scott y ha brindado consejos y apoyo a organizaciones sin fines de lucro que han recibido los regalos de Scott. Ella dijo que ve un enfoque creciente en las donaciones de Scott en temas de pobreza.

Ella está creando un increíble modelo a seguir para los filántropos, aunque no veo a muchos que hayan seguido su modelo a seguir", dijo Fitzgerald. "Pero realmente demuestra que es fácil regalar mucho dinero a buenos grupos".

Al anunciar los regalos en su sitio web de Yield Giving, Scott reflumnó sobre el significado de "invertir", escribiendo que "parece haber sufrido una especie de contracción semántica. ¿En la lista de sus grandes, hermosas y originales definiciones? Dedicar recursos a un propósito útil. Para dotar de derechos. Para vestirse".

Scott, que no comenta sobre sus donaciones más allá de la rara publicación en su sitio web, ha sacudido el sector sin fines de lucro con su aceptación de la "filantropía basada en la confianza", proporcionando grandes subvenciones sin condiciones a más de 2.450 organizaciones sin fines de lucro.

En 2024, también dio regalos repetidos a varias organizaciones, algo así como un nuevo desarrollo en sus donaciones, que ha puesto un listón alto en cuanto a cuánto y qué tan rápido pueden dar los megadonantes. Dos organizaciones, CAMFED, que apoya la educación de las niñas en África, y Undue Medical Debt, que anteriormente se llamaba RIP Medical Debt, obtuvieron una tercera donación de Scott este año.

Los beneficiarios dicen que cuando el equipo de Scott les notifica las subvenciones, dicen que no esperan apoyo adicional. Así que fue una sorpresa para Shaun Donovan, CEO de la organización de vivienda asequible Enterprise Community Partners, cuando recibió la noticia de una segunda y importante donación.

"Estaba sacando mi equipaje del inspector de seguridad en el aeropuerto LaGuardia y mi teléfono sonó y me dijeron que MacKenzie Scott nos estaba otorgando otros 65 millones de dólares", dijo Donovan en una entrevista en noviembre.

Su organización había recibido 50 millones de dólares de Scott en 2020, conviertiéndolas en una de las organizaciones sin fines de lucro que ha recibido más fondos de Scott, según los datos de subvenciones hechos públicos en Yield Giving. Alrededor de 500 organizaciones no han revelado la cantidad de financiación que han recibido de Scott.

"No esperábamos su segundo regalo. Cada vez que otorgan esta financiación, tienen muy claro que las organizaciones no deberían esperarla", dijo Donovan, y agregó que su consejo es: "Realmente trátalo de esa manera. No lo use para gastos operativos regulares. No lo use para cosas que crearán un acantilado o un agujero en su presupuesto para su organización".

Este año ya fue un destacado en las donaciones de Scott porque fue la primera vez que otorgó subvenciones a través de un proceso de solicitud. En marzo, anunció los destinatarios de una "concatada abierta" para solicitudes de organizaciones sin fines de lucro. Sorprendió a los beneficiarios al otorgar más dinero a más organizaciones de las que había prometido inicialmente, comprometiendo 640 millones de dólares a más de 360 organizaciones sin fines de lucro.

En una medida de la demanda de las subvenciones grandes y sin restricciones que hace, 6.353 organizaciones sin fines de lucro solicitaron a través de la organización sin fines de lucro Lever for Change, que realizó la "convenda abierta" para Scott. En última instancia, 279 organizaciones sin fines de lucro recibieron 2 millones de dólares, mientras que 82 organizaciones recibieron 1 millón de dólares cada una. Anteriormente, las organizaciones han dicho que han respondido a preguntas de un donante anónimo que resultó ser Scott o que acaba de recibir un correo electrónico o una llamada en frío sin ninguna solicitud.

El hecho de que sus subvenciones no estén restringidas, lo que significa que las organizaciones sin fines de lucro pueden usarlas como quieran para promover su propósito caritativo, es parte de lo que las hace tan valiosas, dijo Donovan. Cinco años después de su bombardeo filantrópico, dijo que ahora es posible ver su impacto en sectores enteros.

"La escala de esta donación realmente no solo ha cambiado las organizaciones individuales, sino que ha cambiado campos enteros como la vivienda asequible", dijo.