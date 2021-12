Yeni Berenice: Nadie escapará a la investigación

Ramón Cruz Benzán

Santo Domingo, RD

La directora de Persecución, Yeni Berenice Reynoso, ha descartado entablar discusión con la alta jerarquía del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), advirtiendo de que ese ente no discute cuestiones políticas.

A su vez, Reynoso ha exhortado al partido opositor que de querer alguna discusión con las autoridades del órgano acusador, “debe buscarse buenos abogados”.

“El que quiere discutir con el Ministerio Público, que busque buenos abogados, porque nuestra acusación está blindada. Nada de lo que se dijo ahí, se dijo sin tener pruebas”, enfatizó.

De esta manera, Berenice Reynoso respondió a declaraciones del partido morado, que el día anterior juzgo “irresponsable” la mención del expresidente Danilo Medina en la acusación del caso Antipulpo.

Manifestó que no cree que la diligencia del PLD haya dicho algo sobre la acusación del caso Pulpo, ya que, a su juicio, “utilizar clichés políticos no es referirse a la acusación, además de que no la han leído, no la han visto, ni tampoco la han ojeado. Asegura que sobre la acusación “no se ha dicho nada de los hechos gravísimos que el Ministerio Público tiene probado”, y “como la nada se responde con nada, no tenemos nada que responder”.

No descarta citación

Asimismo, la procuradora adjunta no descartó la posibilidad de que el expresidente Danilo Medina, hermano de Alexis Medina Sánchez, principal implicado en el caso Pulpo, sea llamado para testificar o ser sometido a una investigación.

Consideró que todo el que tenga responsabilidad penal, y que el Ministerio Público tenga evidencias, será objeto de un proceso que terminará de acuerdo a las pruebas, donde tenga que terminar.

La directora de persecución dijo que el proceso de investigación no excluye a nadie, “absolutamente a nadie”.

El PLD cuestionó al Ministerio Público, después que el pasado viernes presentara la acusación formal en contra de los implicados en el caso Antipulpo, incluyendo a Alexis Medina y su hermana, Carmen Magaly Medina Sánchez, entre otros encartados en el entramado de corrupción.

Ascenso económico

La acusación establece el “ilícito crecimiento económico de la organización criminal de la que actuaba como gerente operativo el imputado Alexis Medina, quien, sin ser empresario, ni emprendedor exitoso, logró un alto ascenso económico por acciones y omisiones del principal ejecutivo de la nación, Danilo Medina Sánchez, quien gobernó al país entre 2012 y 2020”.

La pieza acusatoria señala que el entramado de corrupción de Medina Sánchez llegó a materializar maniobras fraudulentas utilizando falsas calidades, documentos adulterados, medicamentos de altos costos sobrevaluados, conduces falsos, medicamentos pagados y no entregados, equipos sobrevalorados, equipos de una calidad inferior a la contratada y pagada por el Estado.

Los acusados son además de Alexis Medina Sánchez y su hermana Magaly, Wacal Bernabé Méndez, José Dolores Santana, Julián Esteban Suriel, Domingo Santiago Muñoz, Aquiles Christopher, Fernando Rosa, Rafael Antonio Germosén, Wilfredo Hidalgo y Francisco Pagán.

Le siguen los nuevos imputados María Isabel de los Milagros Torres, José Miguel Genao Torres, Pachristy Emmanuel Ramírez Pacheco, Antonio Florentino Méndez, Lina Ercilia de la Cruz Vargas, Carlos José Alarcón Veras, Rigoberto Alcántara Batista, Víctor Matías Encarnación Montero, Carlos Martín Montes de Oca, Rafael Leónidas de Oleo, Libni Arodi Valenzuela Matos, Paola Mercedes Molina Suazo, Francisco Ramón Brea Morel (a) Johnny y Lewyn Ariel Castillo Robles.

ESTÁ EN CAMINO

Apertura a juicio

El juzgado de instrucción que deberá conocer la solicitud de apertura a juicio contra los implicados en el caso Pulpo será designado hoy, martes, por la Oficina Coordinadora de los Juzgados de Instrucción del Distrito Nacional.

La jueza Kenya Romero, que coordina la oficina, apoderará al tribunal mediante sorteo aleatorio computarizado, luego que concluya el escaneo y digitalización del expediente depositado por el Ministerio Público el pasado viernes, que implica a 16 nuevas personas.