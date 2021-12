Malestar por la falta de menudo en el comercio

Ricardo Santana

Santiago, RD

Una mujer tras hacer una compra de menos de 400 pesos en un supermercado de Santiago, paralizó una fila de otros clientes, porque la cajera no le devolvió dos pesos que le sobraban de su cuenta.

“Búsquelos donde sea, pero me dan mis dos pesos, no me importa botarlos a regalarlos cuando alga a la calle, pero siempre me hacen lo mismo en casi todos los sitios (negocios) que visito y este relajo tiene que acabarse”, se quejó la dama visiblemente molesta.

Discusiones constantes se producen en diferentes establecimientos comerciales de Santiago, debido a la devolución incompleta de sus cambios cuando clientes hacen compras.

Muchos clientes refieren que se trata de una estafa, ya que muchos de esos establecimientos no redondean los precios de los productos y en cambio en las etiquetas los colocan indicando pesos con centavos, para no devolver el dinero cuando se trata de uno, dos, tres y cuatro pesos.

“Si va a buscar un producto de 100 pesos, estás en 100 pesos con 10, 20 y 50 centavos y se quedan con la moneda de a peso”, indicó otro comprador.

Los clientes comentan que en otras ocasiones, las cajeras de esos establecimientos, para calmar a los indignados compradores, les ofertan un chicle o una menta, pero que muchas veces aumenta la ira de esas personas que visitan esos lugares comerciales

Las cajeras indican que ese dinero nunca llega a sus carteras, porque al cuadrar sus cajas, es la administración de esos negocios que carga con los mismos.

Comprensión

Mientras el presidente de la Asociación de Comerciantes e Industriales de Santiago (ACIS), Sandy Filpo, pidió a los clientes de esos negocios comprensión, debido a que hay una gran escasez de monedas.