Informe de grupo de trabajo presenta falta de equipos informáticos como una constante en grupos de investigación de la Policía

Yadimir Crespo

Santo Domingo, RD

La Policía Cibernética, la Dirección de Tecnología de Información y Comunicación y la Dirección Central de Inteligencia tienen en común, junto a otras áreas, la falta de equipos informáticos para realizar sus labores de manera eficiente.

El informe de las condiciones en que se encuentra la Policía Nacional, entregado este lunes por el grupo de trabajo para la transformación y profesionalización de esa institución, destaca entre sus mayores hallazgos la falta de equipos como celulares y computadoras, hasta cámaras de vigilancia y drones.

A pesar de que desarrolla todos los aspectos tecnológicos y de comunicación de la institución, la Dirección de Tecnología de Información y Comunicación no cuenta con tecnología de punta y la que tienen hoy en día no está homologada en los distintos departamentos de la Policía Nacional.

Esta área externó a los evaluadores que además existe gran deficiencia de comunicación con los puestos geográficos de difícil acceso.

Otra área es la Dirección Central de Inteligencia que, pese a la importancia de los equipos tecnológicos en el desarrollo de su trabajo, tampoco cuenta con la tecnología necesaria para vigilancia, “pero se sienten cómodos porque consideran que aun así están cumpliendo con su trabajo”.

En tanto que la Policía Científica concluyó por medio de un análisis FODA que la mayor debilidad de su área es la falta de equipos actualizados, la cual contrarrestan con “el personal, jerarquía, credibilidad, reconocimiento, tiempo de respuesta y formación de sus propios técnicos”, lo que describen como su fortaleza.

Indicaron además que necesitan 8 unidades y que, al igual que la Dirección de Policía de Investigación, existen zonas del país donde no tienen presencia. Asimismo, no tienen presupuesto asignado, por lo que no pueden disponer de nada, lo que ha desmotivado a su personal.

"Resulta peligroso que las unidades que forman parte de la policía científica, y que tienen ciertas habilidades como peritos, realicen trabajos fuera de la institución por necesidad de ingresos (poca retribución económica) y no precisamente como docentes. Esta situación puede comprometer su objetividad y transparencia", cita el informe.

La Policía Cibernética, dedicada a la investigación de delitos, ciber-patrullaje o delito por redes e información forense, necesita equipos informáticos actualizados y suficientes para realizar sus labores.

Esta unidad está compuesta por 22 personas asimiladas y tienen presencia en un solo departamento; 2 unidades en Santiago, 1 en Punta Cana.

La falta de un plan de mantenimiento para los equipos informáticos y las limitaciones que suscitan el limitado número de recursos humanos son obstáculos para la consecución de sus objetivos y el trabajo eficaz.

Otras áreas

En la Dirección de Asuntos Internos, encargada de investigar las violaciones del régimen ético y las faltas cometidas por sus miembros, resalta la falta de equipo tecnológico para hacer los trabajos de vigilancia (cámaras, video grabadoras, drones, celulares).

“Las unidades utilizan sus teléfonos personales para realizar investigaciones”, señala el grupo de trabajo, el que agrega que también sufren la falta de vehículos para realizar trabajos diarios.

Tampoco tienen formas de mantener en el anonimato a la unidad que realiza el trabajo de investigación, por lo cual fácilmente puede ser expuesta.

La Dirección Central de Prevención es otra que presenta la necesidad de armamento policial, equipos informáticos, el equipo básico para la operatividad del agente policial y equipos portátiles de radio.

Presupuesto

El presupuesto de la Policía Nacional aumentó para el año 2021, según el informe, en RD $2,791,239,184, lo que representa un incremento del 21%, en comparación al año 2020. No obstante, continúa siendo insuficiente para el desarrollo eficaz y eficiente de la institución.

El informe presentado por el grupo de trabajo también indica que se concentra en el rubro de Nómina, alcanzando para este año un 85% de la totalidad de los recursos que recibe.