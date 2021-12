Vicealcaldesa de Verón Punta Cana denuncia alcalde la ha relegado a “un papel decorativo”

Florentino Durán

Punta Cana, RD.

Ángela Rivera, vicealcaldesa del distrito municipal de Verón, Punta Cana denunció que a pesar de haber sido electa con todos los rigores de la ley, el alcalde Manolito Ramírez la ha relegado como mujer a "un papel decorativo".

Se quejó de que como subdirectora del distrito municipal Ramírez, no sólo no le asigna funciones, ni la toma en cuenta, sino que no le otorga presupuesto para Géneró y Salud, “ni mucho menos habilita la oficina” donde debe realizar sus funciones.

Dijo que se preparó en municipalidad para aportar y que solo ha sido objeto de maltratos por parte del ejecutivo municipal, quien no le permite que ella realice funciones mínimas y muy por el contrario, la “ignora”.

Expresó que se ha reunido con el alcalde Ramírez y que por el contrario en un programa que participó recientemente, habría señalado que la vicealcaldesa es solo para cobrar el sueldo, lo que le provocó indignación.

Hizo un llamado vehemente al presidente Luis Abinader; al secretario general de la Liga Municipal Dominicana, Víctor De Aza y a la Unión de Mujeres Municipalistas, la vicepresidenta Raquel Peña y la Primera Dama, Raquel Arbaje, para que intervengan.

Puso de ejemplo al Jefe de Estado, quien ha dado valor a la mujer, colocando la vicepresidenta en funciones y frente al Gabinete de Salud, lo cual habla de su coherencia y valor que ha dado con el nombramiento de las gobernadoras.

Se quejó de que otras vice alcaldesa de la región Este se han reunido por el mismo problema, lo que amerita una intervención de alto nivel y revisar la Ley Municipal 176, para corregir la situación.