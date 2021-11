Temor a desalojo en Los Guandules y La Ciénaga

Lourdes Aponte

lourdes.aponte@listindiario.com

Santo Domingo, RD

El sol, los rastros de po­breza extrema, mal olor y escombros, así es el entor­no de los residentes en los sectores de Los Guandules y La Ciénaga.

En el rostro de sus habi­tantes se refleja preocu­pación sobre qué pasará con su futuro, después de consumado lo que se espera: un desalojo pa­ra dar paso al proyecto Nuevo Domingo Savio.

Tal es el caso de Julia, madre soltera de dos ni­ños, e inquilina de una vivienda durante más de diez años. Está desem­pleada, y de la poca ayuda que consigue consigue de comer a sus vástagos.

“Cuando comenzó esto me asusté”, dijo. “Imagí­nese yo rodando con mis hijos por ahí; eso me de­jó loca, entonces prime­ro hablaron con la dueña de la casa y después con­migo, con la cantidad de dinero que me ofrecie­ron no me da ni para una mejorita en otro barrio”, agregó, cabizbaja.

Igual que Julia, hay muchos residentes en la misma situación.

La suma de dinero es­tablecida para las per­sonas que pagan renta, igual para sus dueños, está muy por debajo de las tasas actuales de los costos de las viviendas.

Los desalojos físicos es­tán a cargo del Ministe­rio Público. “Se nos da una fecha y cuando salga­mos nos darán el cheque, yo tengo miedo, mi vecino no se quería ir y lo sacaron a la fuerza los militares, yo no quiero eso”, añadió Mercedes.

Viviendas deplorables

La mayoría de las vi­viendas se encuentra en situaciones deplorables, ya que su construcción fue a orillas del río Oza­ma, donde en las tempora­das ciclónicas se ven fuer­temente afectados por los estragos de la madre natu­raleza.

El proyecto consta de 394 reclamantes residen­tes de mejoras, 461 inqui­linos, 280 reclamantes no residentes de mejoras, 37 locales comerciales y 23 locales comerciales con viviendas, estas cifras las registra URBE (Unidad Ejecutora para la Reade­cuación de Barrios y En­tornos) que datan del año 2016.

La valoración

El área que ocupará di­cho proyecto es de 102,49 hectáreas, 45,15 hectáreas en La Ciénega y 57,34 en Los Guandules, lo que se­ría 1.30 kilómetros cua­drados.

Los encargados de darle valoración a los hogares encontrados es la Direc­ción General del Catastro Nacional.

Lo que construye este plan tiene buenas intenciones, pero no se hace nada con despojar a las personas de lo que es su hogar de for­ma permanente o tempo­ral, si no se sabe a dónde residirán.

Devolverle a la naturale­za lo que le pertenece es un trabajo arduo y justo. Ob­servando los espacios ya trabajados el futuro de di­cha obra es potencial para la regeneración de la salu­bridad del marco ambiental y para la reestructuración de los sistemas viales y de infraestructura.

DETALLES

Los barrios

El Barrio Domingo Sa­vio se encuentra ubica­do en el lado oeste de la cuenca baja del río Ozama, entre los puen­tes Francisco del Rosa­rio Sánchez y el Puen­te Juan Bosch, próximo a los barrios populares de Gualey, María Auxi­liadora y Ensanche Es­paillat.

Aunque este es el nom­bre oficial del barrio, popularmente esta con­formado por dos ba­rrios que comparten el territorio: La Ciénaga y Los Guandules, y es­tá contenido dentro de la circunscripción 3 del Distrito Nacional.