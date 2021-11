Estados Unidos colabora con el Gobierno para recuperar activos en manos de delincuentes y corruptos

Cándida Acosta

Santo Domingo, RD

El encargado de negocios de la embajada estadounidense en el país, Robert Thomas, reveló que se buscará reclamar a los delincuentes y funcionarios corruptos los activos robados, para que “ser delincuente no sea rentable”.



“Estamos trabajando con el Gobierno en la legislación de extinción de dominio para que el Gobierno pueda reclamar los activos robados a los delincuentes y a los funcionarios corruptos, de forma que ser delincuente no sea rentable”, reveló Thomas.



"Apoyamos estas reformas, y otras, porque confiamos en que harán avanzar la transparencia, la seguridad y la prosperidad económica en años venideros", manifestó el diplomático estadounidense al participar como orador invitado al tradicional almuerzo del Día de Acción de Gracias de la Cámara Americana de Comercio (AmchamDR).



Sostuvo además que sus diálogos de alto nivel con el Gobierno dominicano se han centrado en el fortalecimiento de estas instituciones, para que la corrupción sea menos probable no sólo bajo esta gestión, sino también en futuros gobiernos.

"Estamos dando prioridad a la reforma de compras y contrataciones públicas para que no se repitan los fraudes y sobornos que plagaron las compras públicas en el pasado”, indicó.

De igual modo, también se está apoyando la transformación de la policía nacional para que la institución y sus agentes sigan un sistema de normas y protocolos que sean coherentes con las mejores prácticas internacionales, y en el que la policía que comete infracciones rinda cuentas.

En su discurso, titulado “Hacia un futuro juntos”, Thomas dijo que Estados Unidos apoya al Gobierno del presidente Abinader en sus esfuerzos por construir instituciones públicas fuertes y resilientes a través de reformas institucionales.

"Instituciones que funcionen bien, en las que los funcionarios rindan cuentas bajo un marco legal sólido y en las que los organismos de control estén facultados para investigar las irregularidades, son fundamentales para proteger al país contra la corrupción futura y fomentar la inversión extranjera", agregó.

Acciones contra la Covid

Estados Unidos ha donado más de US $13 millones para apoyar la respuesta al Covid-19 en la República Dominicana, que incluye hospitales de campaña, ventiladores, EPP y equipos de laboratorio.

"Y es por esto que continuaremos invirtiendo en el sistema de salud de este país, incluso en los próximos 12 meses, donde el Gobierno de Estados Unidos trabajará estrechamente con el Ministerio de Salud dominicano para fortalecer la vigilancia epidemiológica a nivel nacional y provincial con el fin de mejorar la toma de decisiones basada en datos; capacitar a los trabajadores de la salud en la atención del Covid-19", mencionó.

Asimismo, ampliar el rastreo de contactos; fortalecer la secuenciación genómica a través del apoyo a los laboratorios; mitigar el impacto del Covid-19 en las actividades de tratamiento del VIH; y apoyar las campañas de vacunación del país apoyando el análisis de datos para informar a las campañas y ampliando las opciones de transporte para la entrega comunitaria de vacunas.

Muchas de estas inversiones ayudarán al gobierno dominicano a fortalecer los sistemas de salud y a responder mejor a futuras amenazas para la salud pública, además de responder a la pandemia actual.



SEPA MÁS



Seguridad

El objetivo general de Estados Unidos es apoyar el desarrollo de una República Dominicana segura, democrática y próspera. En otras palabras, es del interés nacional de Estados Unidos ver a la República Dominicana tener éxito.



Apoyo

Desde el 2010 se han invertido US$120 millones en la República Dominicana para lograr estos objetivos a través de la Iniciativa de Seguridad de la Cuenca del Caribe.



9-1-1

Estados Unidos también es socio fundador en el establecimiento del Sistema Nacional de Emergencias 9-1-1 de la República Dominicana, en el que el gobierno norteamericano ha invertido US$20 millones a la fecha.