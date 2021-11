Cabo secuestrado en Barahona narra el tumbe de droga que dieron él y otros 10 agentes

Santo Domingo, RD

El caso del tumbe de 400 kilos de cocaína en Barahona ocurrido el 28 agosto pasado y por el que fue secuestrado el cabo de la policía Esteban Armando Féliz Batista, están involucrados él y otros 10 agentes, incluido un capitán, de acuerdo con su testimonio recogido en la solicitud de medida de coerción.

Para los que el ministerio público solicita 18 meses de prisión preventiva son, además de Feliz Batista, al capitán Rafael Medina Pérez (Patu); los sargentos Oscar Andrés Valentín (Oscalito), Frainel Féliz (Bambi), Jorge Ramón Alcántara Urbáez, Jordani Cuevas Méndez (Yoda) y Miguel Ángel Féliz Féliz y los rasos Iván Moisés Féliz Vólquez, Carlos David Pimentel Cuevas (Cabezón), Junior Geraldo García (Junior) y Juan Carlos Medina Méndez.

En el documento al que Listín Diario tuvo acceso, Féliz Batista admitió que él y sus 10 compañeros recibieron la información de la transacción de droga que se llevaría a cabo en las costas de Barahona esa madrugada, y que ellos llegaron al lugar, mientras patrullaban, ahuyentaron a los narcotraficantes, cogieron varias armas de fuego y la droga se las repartieron, de las que dijo a él te tocó un saco con diez kilos.

Dijo que la información la recibió de un tal “Gustavo el guardia” y que la droga se la vendió a un tal Álvaro en la localidad de Paraíso, en Barahona.

“Todo viene por una droga que yo y otros policías más sustraíamos mientras nos encontrabamos de servicio en fecha 28/08/2010, eso de la madrugada, entre estos es Pelo Fino, sargento Alcántara, raso Iván. Sargento Argenis, capitán Patú, sargento Ocar, sargento Babi Feliz Feliz, el cabo Yunior, el sargento Yordani Cuevas Gómez, el raso El Nuevo, todo fue por un baqueo que informó el Gustavo (a) Guardia, ahí fuimos la policía motorizada del Villa Central, cuando los dueños de la droga vieron la centellas o las luces de la policía, se mandaron corriendo, dejando la guagua botada con la droga arriba. Ahí nos montamos yo y Pelo Fino y nos llevamos la guagua”, narró.

Agregó que dentro de la guagua había un fusil y como tres pistolas, de las que Pelo Fino se quedó con el fusil y el sargento Alcántara una pistola.

“ Ahí agarramos, montamos la droga en la guagua de la policía y después nos la dividimos, yo cogí un saco que lo que tenía eran 10 kilos, eso fue lo que yo cogí, el sargento Alcántara cogió dos sacos, Iván cogió dos sacos, Pelo Fino dos; El Nuevo cogió dos sacos; sargento Yordani dos, Cuevas Gómez dos, el sargento Argenis cogió dos y el capitán Rafael Medina Pérez cogió uno. Pérez ( a) Patú cogió uno. A Gustavi, Pelo Fino le dio dos sacos, y el sargento Ocar cogió la mayoría que yo no sé cuánto fue, pero yo escuche que Ocar tiene 24 millones de pesos, a mí solo me dieron dos millones de pesos por la venta, porque yo la vendí a doscientos mil que se la vendí a Álvaro, que vive en Paraíso, el que hizo el contacto con Álvaro fue el componente mío que se llama raso Brayan Polanco, no le di nada el solo me dio el número de que me compró la droga”.

En torno al secuestro expresó que fue llevado a cabo por un hombre y una mujer, en Pedernales que le pedía cinco millones de pesos por la droga “robada”, de que un pariente de él solo tenía RD$1,745,300.

Por su secuestro están acusados los agentes policiales Wellington Francisco Ferreras Féliz y Jonathan Andrés Pérez Pérez y Franklin Ramírez Aquino, este último está prófugo.